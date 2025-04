Adeu joguines: Aquest set de Lidl encantarà al teu fill i es ven com xurros

Lidl ofereix una solució ideal per a pares que busquen crear un espai de joc segur i funcional per als seus fills. Trobar mobles pràctics i duradors per als més petits pot ser complicat, però amb opcions accessibles, és possible fer-ho sense renunciar a la qualitat. Aquest conjunt permet aprofitar al màxim el temps de joc, assegurant comoditat i resistència.

El conjunt més funcionalitat i atractiu per a nens

El conjunt de taula i cadires infantils de Lidl és perfecte per a nens d'1 a 3 anys. Aquest set inclou una taula rodona d'aproximadament 50 cm de diàmetre i dues cadires que ofereixen una estructura estable i segura. La taula és ideal per a activitats com pintar, fer manualitats o gaudir d'un petit pícnic a l'aire lliure.

El para-sol regulable, amb un factor de protecció UV de 50+, és un element clau per protegir els nens del sol mentre juguen. A més, el seu disseny resistent a la intempèrie, fabricat en metall amb revestiment en pols i bastiment d'acer, assegura la durabilitat del conjunt. Les peces són fàcils de muntar i tenen una capacitat màxima de càrrega de fins a 30 kg per cadira i 20 kg per la taula.

El conjunt de Lidl està disponible en dos colors: blau i vermell, cosa que permet adaptar-se a diferents gustos i estils. A més, les cadires tenen peus dissenyats per no ratllar el terra, una característica que augmenta la seguretat i la funcionalitat del conjunt, especialment si s'utilitza en interiors. La possibilitat de plegar les cadires i el para-sol també facilita l'emmagatzematge i permet estalviar espai quan no s'utilitzen.

Gran descompte i qualitat a un preu increïble

Un dels grans avantatges del conjunt de taula i cadires infantils de Lidl és el seu preu. Actualment, està disponible per només 26,99 euros, un preu summament competitiu per a un producte d'aquesta qualitat. El descompte que ofereix Lidl en aquest conjunt fa que sigui una opció accessible per a moltes famílies que busquen crear un racó de jocs còmode i funcional per als seus fills.

Aquest conjunt no només és perfecte per a la llar, sinó també per a jardins, terrasses o fins i tot per portar-lo a un parc. El seu disseny resistent i el seu para-sol amb protecció UV garanteixen que els nens puguin gaudir de l'aire lliure sense preocupar-se pels danys del sol. Amb aquest preu, és fàcil entendre per què cada vegada més pares estan triant aquest producte per crear un espai adequat per als seus petits.

Quant a la durabilitat, el conjunt està fabricat amb materials d'alta qualitat, cosa que el fa apte per resistir les condicions exteriors. A més, les instruccions de muntatge que s'inclouen en el paquet fan que el procés sigui senzill i ràpid, sense necessitat d'eines addicionals. La facilitat de muntatge i la qualitat dels materials fan que aquest conjunt sigui una opció atractiva per a molts.

El conjunt de Lidl és, sens dubte, una opció intel·ligent per a aquells que busquen una taula i cadires infantils que combinin estil, funcionalitat i durabilitat a un preu accessible. A més, amb el disseny plegable, podràs guardar-lo fàcilment quan no el necessitis, cosa que el converteix en una opció ideal per a llars amb poc espai.

Preus i ofertes actualitzats el dia 14/04/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis