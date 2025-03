Ni lleixiu, ni vinagre: Mercadona té per 2 euros el producte més buscat per al bany

La cura del bany és essencial per garantir higiene i frescor en tot moment, i Mercadona ho sap. Mantenir-lo net prevé l'acumulació de calç i males olors, a més de millorar-ne l'aparença. Per facilitar aquesta tasca, Mercadona presenta una selecció de productes dissenyats per a la neteja, manteniment i higiene d'aquesta part de la casa.​

Innovació en neteja: Penjadors WC Maxigotes

Mercadona ha llançat una solució pràctica i efectiva per a la cura del vàter. Aquest producte assegura frescor i neteja en cada descàrrega. Dissenyat per perfumar i cuidar el bany en cada ús, es destaca per la seva fórmula avançada amb cinc components actius.​

El primer component és l'efecte anticalç, que evita l'acumulació de residus a les superfícies del vàter. Això és crucial per mantenir la higiene i prolongar la vida útil del sanitari. A més, l'escuma activa millora la neteja, arribant a racons difícils i garantint una neteja profunda.​

Un altre aspecte destacat és el seu extra perfumat, que permet gaudir d'un aroma durador al bany. La higiene total contra la brutícia és possible gràcies a la seva acció constant, que combat els residus en cada descàrrega. Per últim, el seu poder de neteja assegura un vàter sempre perfecte i lluent.​

Aquest producte es presenta en paquets de dues unitats i està disponible en dos tipus de perfum: Spa i Floral. Cada paquet té un preu d'1,30 euros, cosa que el converteix en una opció accessible per mantenir el bany en òptimes condicions.​

Triple acció per a un bany impecable: Penjadors WC Blau

A més dels penjadors esmentats, Mercadona ofereix una altra opció per a la cura del vàter. Aquests penjadors estan dissenyats per oferir higiene, frescor i protecció anticalç amb una triple acció. La seva fórmula especial acoloreix l'aigua de blau, proporcionant una sensació visual de neteja contínua.​

El Penjador WC Blau perfum marí compta amb efecte anticalç, que retarda la seva aparició i prevé els dipòsits. Neteja i perfuma amb una agradable aroma marina, i acoloreix l'aigua de blau, reforçant la percepció de neteja.

D'altra banda, el Penjador WC Blau neteja activa també ofereix efecte anticalç, garantint el manteniment de la neteja en cada descàrrega. Igual que la versió marina, acoloreix l'aigua de blau, aportant frescor i neteja visual.​

Aquests penjadors també es presenten en paquets de dues unitats i estan disponibles en dos tipus: perfum marí i neteja activa. Cada paquet té un preu d'1,25 euros, oferint una alternativa econòmica i eficaç per al manteniment del bany.​

Mode d'ús senzill i pràctic

L'ús d'aquests penjadors és molt senzill, començant per desplegar el ganxo del penjador. Després, col·locar-lo a la vora de la tassa del vàter, el més a prop possible de la sortida de l'aigua de la cisterna. D'aquesta manera, cada vegada que s'acciona la descàrrega, el producte allibera els seus components, assegurant neteja i frescor constants.

Amb aquestes innovadores solucions, Mercadona facilita el manteniment del vàter, garantint un bany net, fresc i lliure de males olors. A més, el seu preu accessible i fàcil ús els converteixen en una opció ideal per a qualsevol llar que busqui mantenir la higiene i el bon ambient al seu bany.​

Preus i ofertes actualitzats el dia 10/03/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis