Mercadona s’atreveix a trencar les regles: la jugada de Juan Roig que et sorprendrà

Mercadona ha tornat a sorprendre amb un moviment inesperat que ha captat l'atenció de tothom. La companyia de Juan Roig continua apostant per innovar i oferir als seus clients el que més necessiten. Aquesta jugada de Mercadona no només és intel·ligent, sinó que demostra com segueix a l'avantguarda del mercat.

En ple auge de la competència, Mercadona no ha dubtat a fer un gir a la seva estratègia. Amb un enfocament en la qualitat i el preu, la marca es prepara per marcar la diferència. Aquesta vegada, el canvi no deixarà indiferent ningú.

Mercadona ajusta preus i segueix apostant pel cuidat personal

Mercadona no para de sorprendre amb la seva estratègia de preus, i en aquesta ocasió, ha decidit ajustar el cost d'un dels seus productes més demandats en el cuidat personal. En un mercat ple d'alternatives, la marca Deliplus segueix destacant per oferir solucions eficaces a preus competitius. Un exemple clar és la seva mousse bronzejadora, que, després d'haver estat una de les preferides dels consumidors, ha rebut una rebaixa que fa encara més atractiva la seva compra.

Aquesta mousse bronzejadora és ideal per a qui busca un bronzejat natural sense necessitat d'exposar-se al sol. La seva fórmula inclou actius bronzejadors d'origen natural, cosa que garanteix un to daurat que no resulta artificial. A més, la textura mousse en facilita l'aplicació, permetent que el producte s'estengui de manera uniforme i sense complicacions.

Tot i que el producte ja era popular per la seva efectivitat, la nova baixada de preu li dona un impuls extra. De 7,50 euros ha passat a costar 6,70 euros, una rebaixa que no deixa indiferent qui estava buscant una alternativa econòmica per al seu cuidat de la pell. Aquest ajust reflecteix la política de Mercadona d'oferir productes accessibles sense sacrificar la qualitat.

No es tracta d'un llançament ni d'una novetat, sinó d'un ajust de preu que beneficia directament el consumidor. Tot i ser un producte molt buscat, el canvi demostra com la marca busca adaptar-se a les necessitats del públic i oferir solucions que s'ajustin a diferents pressupostos. Sens dubte, aquesta mousse segueix sent una excel·lent opció per a qui no vol complicar-se la vida amb productes cars i difícils de fer servir.

Aplicació fàcil i resultats naturals amb la mousse bronzejadora

Un dels principals avantatges de la mousse bronzejadora de Mercadona és la seva facilitat d'aplicació. A diferència d'altres productes de bronzejat, que poden ser difícils d'estendre, aquesta mousse es llisca amb facilitat sobre la pell. A més, cobreix de manera uniforme totes les zones.

Per obtenir els millors resultats, és recomanable seguir certs passos abans de fer servir el producte. Primer, és clau exfoliar bé la pell per eliminar les cèl·lules mortes, cosa que permet que el bronzejador s'absorbeixi millor i més uniformement. També és important hidratar les zones més seques, com colzes o genolls, per evitar taques no desitjades.

L'aplicació de la mousse s'ha de fer sobre la pell neta i seca, estenent-la amb moviments circulars per assegurar que es cobreixen totes les àrees. Després de fer-la servir, és crucial rentar-se les mans de seguida per evitar que els residus quedin als palmells. També s'ha d'esperar que el producte s'absorbeixi completament abans de vestir-se, cosa que garanteix que no quedin restes a la roba.

Tot i que es recomana aplicar la mousse un cop a la setmana, és possible repetir l'aplicació cada 4 a 6 dies segons el resultat desitjat. La seva fórmula, que no taca la roba, fa que aquest bronzejador sigui molt pràctic i còmode per fer-lo servir cada dia. Així, pots gaudir d'un bronzejat natural durant més temps sense complicacions.

Preus i ofertes actualitzats el dia 26/06/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no se'n fa responsable dels possibles canvis