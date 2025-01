Surt a la llum el secret del formatge més popular a Mercadona: molts se sorprendran

Recentment, Mercadona ha aclarit un dubte comú entre els seus clients: l'origen de la llet utilitzada en el seu assortiment de formatges frescos de Burgos. Davant la consulta d'un client, la cadena va confirmar el tipus de llet amb què totes les seves varietats de formatge de Burgos estan elaborades. Aquesta informació reforça el compromís de Mercadona amb la transparència i la qualitat dels seus productes.

Varietat i preus del formatge de Burgos a Mercadona

Mercadona ofereix quatre tipus de formatge fresc de Burgos per satisfer diferents necessitats i preferències. El formatge fresc natural es presenta en dos formats. Pots escollir entre un pack de quatre terrines de 62,5 grams per 1,59 euros o dues terrines de 250 grams per 1,98 euros.

Per a aquells que busquen opcions més saludables, Mercadona disposa del formatge fresc desnatat 0% matèria grassa. Aquest producte comparteix els mateixos formats i preus que la versió natural, oferint una alternativa lleugera sense sacrificar el sabor. És ideal per a aquells que desitgen cuidar la seva ingesta calòrica sense renunciar als làctics.

A més, la cadena ofereix una versió sense lactosa del seu formatge fresc de Burgos. Aquest producte està disponible en un pack de quatre terrines de 62,5 grams cadascuna, amb un preu de 1,83 euros. És una excel·lent opció per a persones amb intolerància a la lactosa que desitgen gaudir d'un formatge fresc i saborós.

Per últim, per a aquells que necessiten controlar el seu consum de sodi, Mercadona ofereix el formatge fresc de Burgos baix en sal. Aquest es comercialitza en un pack de quatre unitats de 62,5 grams cadascuna, a un preu de 1,66 euros. Aquesta varietat permet gaudir del formatge fresc amb una reducció significativa en el contingut de sal.

Compromís de Mercadona amb la qualitat i la transparència

El recent aclariment sobre l'origen de la llet en els seus formatges de Burgos subratlla el compromís de Mercadona amb la transparència cap als seus clients. En confirmar que totes les varietats estan elaborades amb llet de vaca, la cadena brinda confiança i seguretat als consumidors. En aquest cas, sobre la procedència dels seus productes.

A més, Mercadona destaca que el 100% de la llet utilitzada en els seus productes Hacendado és d'origen nacional. Més del 90% dels seus productes làctics, com formatges i iogurts, es fabriquen a Espanya. D'aquesta manera, es dona suport a la indústria local garantint frescor i qualitat.

La diversitat en el seu assortiment de formatges frescos de Burgos reflecteix la dedicació de Mercadona per atendre les diferents necessitats dietètiques. I és que són un bàsic per a aquells que cuiden la seva alimentació. Ja sigui que busquin opcions sense greix, sense lactosa o baixes en sal, la cadena ofereix productes de qualitat a preus accessibles.

Aquesta varietat i compromís amb la qualitat han consolidat a Mercadona com una opció preferida per a molts consumidors. La cadena continua innovant i adaptant-se a les demandes del mercat, assegurant la satisfacció dels seus clients.

Preus i ofertes actualitzats el dia 27/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis