Ja ha arribat a Lidl el producte que tothom demanava a crits: s'esgotarà ràpid

Lidl segueix oferint productes pràctics i de qualitat per millorar el benestar a casa. Aquesta vegada, la cadena ha llançat un article pensat per a aquells que busquen una solució eficaç i ràpida per combatre la humitat a les seves llars. Perfecte per a qualsevol estació de l'any, aquest producte s'ha convertit en una de les opcions més demandades pels clients.

La solució definitiva per combatre la humitat a la teva llar

Aquest deshumidificador de Lidl compta amb quatre programes diferents que el fan adaptable a qualsevol necessitat. Un dels seus programes més destacats és el d'assecat de roba, que utilitza un alt flux d'aire combinat amb deshumidificació per accelerar el procés d'assecat. Això és especialment útil durant els dies plujosos, quan no pots penjar la roba a l'aire lliure.

L'aparell també permet ajustar la humitat de la teva llar entre el 30% i el 80%, cosa que et dona un control total. A més, disposa d'una funció de ventilació que es pot utilitzar sense deshumidificació, ideal per mantenir un flux d'aire constant a les estances. Aquest control de la humitat i l'aire converteix el deshumidificador en una solució integral per millorar la qualitat de l'ambient a la teva llar.

El deshumidificador de Lidl és molt fàcil de manejar gràcies a la seva pantalla LED intuïtiva. Aquesta pantalla mostra informació útil com el mode de funcionament, la temperatura, i la humitat actual, permetent-te ajustar l'aparell segons les teves necessitats. A més, compta amb una segona pantalla frontal de 2 dígits que t'indica la humitat o el temps restant en el temporitzador.

El manteniment és senzill, ja que el deshumidificador compta amb un dipòsit d'aigua de 6,5 litres que es buida fàcilment. A més, el senyal d'advertència s'activa quan el dipòsit està ple, evitant qualsevol possible vessament. També inclou un filtre reemplaçable i rentable, cosa que assegura que el producte mantingui la seva eficiència a llarg termini.

Fàcil d'usar i mantenir: comoditat garantida

Amb una potència de 320 W, aquest deshumidificador és capaç de deshumidificar fins a 20 litres en 24 hores, ideal per a habitacions mitjanes o grans. El seu rendiment és òptim per mantenir la llar lliure d'humitat, cosa que ajuda a prevenir l'aparició de floridura i males olors. A més, la seva protecció contra sobreescalfament garanteix un funcionament segur durant tot l'ús.

Aquest deshumidificador de Lidl inclou una mànega de drenatge de 30 cm i un adaptador per a mànega de jardí. Això et permet utilitzar-lo de forma contínua sense necessitat de buidar el dipòsit manualment. Amb 4 rodes de transport i pràctiques escletxes de subjecció, es pot moure fàcilment d'una habitació a una altra.

A només 144,99 euros, el deshumidificador de Lidl ofereix una excel·lent relació qualitat-preu. Amb el seu potent rendiment, múltiples funcions i disseny pràctic, és una de les millors opcions al mercat per a aquells que busquen una solució eficaç per combatre la humitat a la llar. Aquest preu accessible fa que el deshumidificador de Lidl sigui ideal per a qualsevol llar, assegurant un ambient més saludable en qualsevol estació de l'any.

