Aquest és el pa més saludable de Mercadona i als clients els flipa: només 1 euro

Mercadona ofereix als seus clients el pa d'hamburguesa rústic 100% integral, una opció saludable per a aquells que busquen gaudir d'una hamburguesa sense renunciar a una alimentació equilibrada. Aquest producte, que no és una novetat a les seves prestatgeries, s'ha consolidat com una alternativa nutritiva i saborosa. Cada paquet conté quatre unitats i té un preu d'1,25 euros.

Beneficis del pa rústic integral de Mercadona

Aquest pa destaca per estar elaborat amb farina integral de blat en un 58%, cosa que el converteix en una font rica en fibra. La fibra és essencial per a una bona digestió i contribueix a la sensació de sacietat, ajudant a controlar la gana. A més, sent 100% integral, conserva més nutrients que els pans elaborats amb farines refinades.

Un altre avantatge és que no conté lactosa, sent apte per a persones intolerants a aquest component. Així mateix, no presenta sucres afegits, cosa que el converteix en una opció més saludable per a aquells que busquen reduir la seva ingesta de sucres. La seva textura rústica i sabor autèntic aporten un toc especial a qualsevol hamburguesa.

El pa d'hamburguesa rústic 100% integral de Mercadona és una excel·lent opció per a aquells que desitgen cuidar la seva alimentació sense sacrificar el sabor. La seva composició integral i absència d'additius innecessaris el fan destacar entre altres opcions del mercat. A més, el seu preu accessible el converteix en una alternativa atractiva per al consumidor.

És una gran aportació de fibra

Per cada 100 grams, aquest pa aporta 263 calories, 4,8 grams de greixos (dels quals 1,1 grams són saturats) o 40 grams de carbohidrats. També porta 2 grams de sucres, 8 grams de fibra i 11 grams de proteïnes. Aquestes característiques nutricionals el converteixen en una opció equilibrada per acompanyar els teus àpats.

Per gaudir al màxim dels seus beneficis, es recomana acompanyar-lo amb ingredients frescos i saludables a les teves hamburgueses. Optar per carns magres, vegetals frescos i salses baixes en greixos pot complementar perfectament aquest pa integral. D'aquesta manera, podràs gaudir d'un àpat deliciós i nutritiu.

A més d'utilitzar-lo en hamburgueses, aquest pa és versàtil i pot emprar-se en altres preparacions. Per exemple, com a base per a entrepans saludables o torrades integrals per a l'esmorzar. El seu sabor i textura rústica aporten un toc especial a diverses receptes.

El pa d'hamburguesa rústic 100% integral de Mercadona és una opció saludable i saborosa. Especialment per a aquells que busquen cuidar la seva alimentació sense renunciar al plaer d'una bona hamburguesa. La seva composició rica en fibra, absència de lactosa i sucres afegits, juntament amb el seu preu assequible, el converteixen en una alternativa destacada al mercat.

