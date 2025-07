Mercadona guanya a Sephora amb aquest cosmètic: molt eficaç per menys de 2 euros

En el món de la cosmètica, on marques de luxe dominen el mercat, Mercadona ha irromput amb força oferint productes de qualitat a preus imbatibles. Un dels seus últims llançaments de la marca Deliplus ha causat sensació. Amb un preu que ronda l'1,75 €, aquest producte promet resultats visibles en només 15 minuts.

La fórmula de Mercadona utilitza l'àcid hialurònic, conegut per la seva capacitat de retenir la hidratació, i el col·lagen, que ajuda a millorar l'elasticitat de la pell. Es tracta dels pegats d'hidrogel amb àcid hialurònic Deliplus.

Aquests pegats de Mercadona estan dissenyats per aplicar-se al contorn dels ulls, una zona delicada que sol mostrar signes de cansament i envelliment.

Beneficis immediats amb els pegats de Mercadona

Després de la seva aplicació, els usuaris reporten una sensació de frescor i una millora en l'aparença de la pell. Tot i que no eliminen les ulleres completament, s'observa una reducció de la inflamació i una major lluminositat a la mirada. Aquest efecte "flash" els converteix en aliats ideals abans d'esdeveniments especials o per revitalitzar la zona ocular després d'una nit de poc descans.

La relació qualitat-preu és immillorable. Per menys de 2 €, Mercadona ofereix un producte que rivalitza amb opcions de marques d'alta gamma. A més, la seva fàcil aplicació i resultats visibles fan que siguin una opció atractiva per a qui busca solucions efectives sense gastar una fortuna.

Mercadona no té res a envejar a altres opcions

Al mercat existeixen múltiples opcions de pegats per al contorn dels ulls. Tanmateix, pocs ofereixen la combinació de qualitat i preu que els pegats Deliplus de Mercadona proporcionen. Marques reconegudes com Essence o Vivienne Sabo tenen productes similars, però solen superar els 5 € per unitat.

Per exemple, els pegats Essence Hydro Gel Ice Eyes estan disponibles per 6,95 €, mentre que els Vivienne Sabo Parches Express Lifting costen 11,95 €.

Mercadona ha demostrat una vegada més que és possible oferir bons productes a preus accessibles. Els pegats d'hidrogel Deliplus en són una prova, ja que aporten resultats visibles en poc temps i a un cost mínim. Si busques una solució efectiva per revitalitzar la teva mirada sense gastar gaire, aquest producte és una opció que val la pena provar.

