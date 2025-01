Aquest dilluns arriba a Lidl l'aparell que canvia la llum de casa teva: de bojos

Aquest dilluns, Lidl porta a les seves botigues un focus de paret que promet revolucionar la il·luminació de la llar. Amb un disseny elegant, disponible en blanc o negre i en models ovalats o rodons, aquest accessori és ideal per a qualsevol ambient. Per tan sols 6,99 euros, ofereix funcions avançades i un estil versàtil que s'adapta a múltiples usos.

Tecnologia avançada i eficiència energètica

El focus de paret de Lidl destaca pel seu mòdul LED de baix consum energètic, que assegura una il·luminació eficient i duradora. Gràcies a la seva bateria d'ions de liti integrada, aquest focus pot funcionar fins a 12 hores amb el nivell de brillantor més baix. Això el converteix en una opció pràctica per il·luminar espais sense preocupar-te per cables o endolls.

Una de les seves característiques més destacades és la possibilitat de regular el color de la llum en tres nivells, des de blanc càlid fins a blanc fred. A més, la seva brillantor és ajustable de forma contínua mitjançant la seva funció tàctil, permetent personalitzar la il·luminació segons les necessitats de cada moment.

El focus inclou una articulació esfèrica giratòria, cosa que facilita dirigir la llum cap al lloc desitjat. Aquesta funcionalitat el fa perfecte per a espais com oficines, salons o dormitoris, oferint una il·luminació òptima i adaptada a cada situació.

El paquet inclou un coixinet adhesiu per fixar-lo fàcilment a la paret, un cable de càrrega USB-C i un manual d'instruccions. Tot el necessari per instal·lar i gaudir del focus des del primer moment.

Un disseny modern per a qualsevol espai

Disponible en colors clàssics com blanc i negre i amb models ovalats o rodons, aquest focus combina funcionalitat i disseny. La seva estètica minimalista s'adapta a qualsevol estil de decoració, aportant un toc modern i sofisticat a qualsevol racó de la llar.

Amb una potència màxima de 4,4 W i un flux lluminós de 160 lúmens, aquest focus és ideal per a tasques específiques com llegir, estudiar o il·luminar zones concretes. També és perfecte per crear ambients acollidors o destacar elements decoratius a la casa.

A més de la seva versatilitat, el focus és fàcil de transportar i utilitzar. Això el fa ideal per a espais petits o per a aquells que busquen una solució pràctica i flexible. El seu disseny compacte assegura que ocupi el mínim espai, sense comprometre la seva funcionalitat.

Per només 6,99 euros, aquest focus de Lidl combina tecnologia avançada, disseny atractiu i un preu accessible. Gràcies a això, es converteix en una opció immillorable davant d'altres productes similars al mercat.

Un imprescindible per il·luminar amb estil

El focus de paret que arriba aquest dilluns a Lidl és molt més que una simple làmpada. La seva combinació de tecnologia LED, disseny elegant i funcions avançades el converteixen en una eina imprescindible per a qualsevol llar. Sigui per il·luminar una habitació o crear un ambient únic, aquest focus compleix amb totes les expectatives.

Per només 6,99 euros, pots gaudir d'un producte que combina eficiència, durabilitat i estètica. Disponible en models ovalats o rodons i en colors blanc o negre, s'adapta a qualsevol espai i estil decoratiu.

Preus i ofertes actualitzats el dia 12/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis