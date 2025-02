Arriba a Lidl el set de neteja més barat i complet de tots: una autèntica bogeria

Avui ha arribat a Lidl un set de neteja que promet revolucionar la manera com mantenim les nostres llars. Aquest conjunt està dissenyat per oferir una neteja eficient i sense esforç, adaptant-se a les necessitats de cada usuari. Amb components d'alta qualitat i tecnologia avançada, aquest set es converteix en una eina essencial per a qualsevol llar.

Components del set de neteja de Lidl

El set inclou una mopa Easy Wring, un escorredor Power i un mànec telescòpic de tres peces, una solució completa per a la neteja de la llar. La mopa Easy Wring permet eliminar el 99% dels bacteris utilitzant només aigua, garantint una neteja higiènica i ecològica. Gràcies a la força de rotació en escórrer, la brutícia i l'aigua s'expulsen al cubell, facilitant el procés de neteja.

Aquest sistema de neteja està dissenyat per estalviar temps i protegir les mans i l'esquena de l'usuari. La humitat òptima de la mopa es pot determinar individualment, adaptant-se a les necessitats específiques de cada tipus de sòl. És aplicable a qualsevol tipus de sòl, incloent parquet i laminat, oferint versatilitat i eficàcia en diferents superfícies.

El capçal de la mopa, fabricat amb microfibra d'alta qualitat, és molt absorbent i elimina fàcilment la brutícia greixosa, garantint resultats de neteja perfectes i sense ratlles. A més, el seu disseny triangular permet netejar fàcilment fins i tot en cantonades i vores, assegurant una neteja completa en totes les àrees de la llar. El capçal de la mopa és rentable, cosa que facilita el seu manteniment i prolonga la seva vida útil.

Beneficis d'utilitzar el set de neteja de Lidl

L'ús d'aquest set de neteja permet una neteja més ràpida i eficient, reduint el temps dedicat a les tasques domèstiques. La protecció de les mans i l'esquena és una prioritat en el seu disseny, evitant esforços innecessaris i possibles lesions. La capacitat de determinar la humitat òptima de la mopa individualment garanteix una neteja adequada per a cada tipus de sòl, preservant la seva integritat i aparença.

La versatilitat del set permet el seu ús en diferents tipus de sòls, incloent superfícies delicades com parquet i laminat, sense risc de danys. L'alta absorbència del capçal de microfibra assegura una neteja profunda i eficaç, eliminant fins i tot la brutícia més difícil. El disseny triangular del capçal facilita l'accés a àrees difícils, com cantonades i vores, assegurant una neteja completa en tota la llar.

El capçal de la mopa és rentable, cosa que facilita el seu manteniment i prolonga la seva vida útil, garantint una inversió a llarg termini. La facilitat d'ús i l'eficàcia del set fan que les tasques domèstiques siguin més agradables i menys tedioses. Amb un preu de 29,99 euros, aquest set de neteja de Lidl ofereix una solució completa i econòmica per mantenir la teva llar neta i ordenada.

A més, si puges el tiquet d'aquesta compra a la pàgina web de la promoció de Vileda, rebràs 4 euros de reemborsament. Aquests se sumen a la rebaixa que ja té aquest set, fent d'aquesta oferta una oportunitat encara més atractiva.

Preus i ofertes actualitzats el dia 10/02/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis