Lidl deixa sense paraules els seus clients amb l'invent que ve de luxe el 2025: arrasa

Lidl ha introduït en el seu catàleg un menjador automàtic per a mascotes que facilita l'alimentació de gossos i gats, ara disponible a un preu reduït. Aquest dispositiu és ideal per a propietaris que busquen assegurar la correcta nutrició dels seus animals, fins i tot quan no són a casa. Amb característiques dissenyades per mantenir el menjar fresc i dispensar-lo en horaris programats, aquest menjador es presenta com una solució pràctica i assequible.

La comoditat de tenir la teva mascota alimentada

El menjador automàtic de Lidl està dissenyat per dispensar aliment humit, comptant amb dos compartiments de 0,3 litres cadascun. Inclou dos packs refrigerants que ajuden a mantenir el menjar en òptimes condicions fins al moment del seu consum. Cada compartiment posseeix un temporitzador individual de fins a 48 hores, permetent programar els àpats de forma separada segons les necessitats de la mascota.

L'estructura del menjador està fabricada en plàstic resistent i compta amb peus de cautxú antilliscants que garanteixen estabilitat durant el seu ús. Les dimensions aproximades són 27 cm de llarg, 7 cm d'alt i 24 cm d'ample, adaptant-se fàcilment a diferents espais a la llar. A més, els recipients són extraïbles i aptes per a rentavaixelles, facilitant la seva neteja i manteniment.

El funcionament del dispositiu requereix dues piles Mignon AA, les quals no estan incloses en el paquet. La incorporació de temporitzadors mecànics assegura l'obertura automàtica dels compartiments a l'hora programada, brindant una alimentació puntual i controlada per a les mascotes. Aquesta funcionalitat és especialment útil per a amos amb horaris irregulars o que passen llargs períodes fora de casa.

Per què utilitzar el menjador automàtic de Lidl

La possibilitat de programar fins a dos àpats amb anticipació permet establir rutines alimentàries saludables per a les mascotes, contribuint al seu benestar general. L'ús de packs refrigerants garanteix que l'aliment humit es mantingui fresc, evitant possibles problemes derivats de la ingesta de menjar en mal estat. La facilitat de neteja dels compartiments extraïbles promou una higiene adequada, essencial per prevenir malalties en els animals.

L'estabilitat proporcionada pels peus de cautxú antilliscants evita vessaments i desplaçaments indesitjats del menjador, assegurant que les mascotes puguin alimentar-se còmodament. El disseny compacte i funcional del dispositiu el converteix en un accessori eficient destinat a l'alimentació de les mascotes a la llar. A més, l'operació amb piles ofereix flexibilitat en la seva ubicació, sense dependre d'una font d'energia elèctrica propera.

Actualment, Lidl ofereix aquest menjador automàtic per a mascotes a un preu rebaixat de 19,99 euros, fent-lo una opció accessible per a qui busca millorar l'alimentació dels seus animals de companyia. Aquesta oferta està disponible tant en botigues físiques com a la botiga en línia de Lidl, facilitant la seva adquisició. Per a més informació i detalls sobre aquest producte, es pot visitar la secció de mascotes a la pàgina oficial de Lidl.

La incorporació d'aquest menjador automàtic a Lidl reflecteix el compromís de l'empresa per oferir productes que combinen funcionalitat, qualitat i preu competitiu. Atendint, així a les necessitats de les mascotes i els seus amos. Aquesta iniciativa se suma a l'àmplia gamma d'accessoris i aliments per a animals que Lidl posa a disposició dels seus clients.

Preus i ofertes actualitzats el dia 21/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis