Ningú coneixia aquest invent de Lidl i ara tothom està com boig: baratíssim

Lidl sap que viatjar en família pot ser una experiència increïble, però també pot ser esgotadora. Especialment quan es tracta de gestionar l'equipatge i mantenir els nens entretinguts i còmodes durant els desplaçaments. Per això mateix, Lidl ha llançat un producte pensat precisament per facilitar aquestes tasques i fer que els viatges siguin molt més pràctics i divertits.

Disseny pràctic i multifuncional per als més petits

Aquest producte de Lidl és una maleta rígida amb un disseny pensat per adaptar-se a les necessitats dels nens durant els viatges. Amb mides de 48 x 21 x 34,5 cm i un volum de 18 litres, és perfecta per utilitzar-se com a equipatge de mà. A més, el seu pes de 1,8 kg permet una càrrega màxima de 8 kg, cosa que la converteix en una opció lleugera i fàcil de manejar per als pares.

No només s'utilitza per emmagatzemar roba o joguines, sinó que, gràcies al seu disseny, també es pot utilitzar com un seient per als nens. Té nanses aptes per a ells, cosa que els permet moure's amb facilitat. Així mateix, compta amb una corretja ajustable que es pot utilitzar tant per penjar com per estirar de la maleta.

Aquest model ve en dos dissenys atractius per als més petits: un amb un tema de bombers i un altre amb un tigre. Ambdues opcions estan pensades per captar l'atenció dels nens i fer que se sentin part de l'aventura del viatge. A més, la maleta compta amb un sistema de tancament amb pany, i el seu interior està equipat amb una butxaca extra i cintes de subjecció creuades.

Comoditat i diversió per a pares i fills

Un dels grans beneficis d'aquesta maleta amb seient infantil de Lidl és la comoditat que proporciona tant a pares com a nens. Per als pares, és una solució perfecta per reduir el cansament en evitar haver de carregar amb els nens per llargs períodes de temps, especialment en aeroports o estacions de tren. El fet que el nen tingui un seient propi, còmode i fàcil d'utilitzar, els permet descansar quan ho necessitin, i al mateix temps, estar segurs i sota vigilància.

Per als nens, aquesta maleta és més que una simple eina de viatge: es converteix en part de l'entreteniment. No només podran portar les seves pertinences de forma organitzada, sinó que també podran utilitzar-la com a seient quan es cansin de caminar. Aquest tipus de funcionalitat fa que els nens s'involucrin més en el procés del viatge i el vegin com una experiència divertida i emocionant.

El seient és prou còmode com per permetre que els nens es relaxin i es distreguin durant els viatges llargs. A més, el disseny de la maleta permet que sigui fàcil de transportar i emmagatzemar, sense que ocupi massa espai. Aquesta versatilitat la converteix en una opció ideal per a qualsevol tipus de viatge, ja sigui curt o llarg.

El preu de la maleta amb seient infantil de Lidl és de 29,99 euros. Això la fa molt accessible per a les famílies que busquen una solució pràctica i econòmica per millorar l'experiència de viatge. Sens dubte, és una excel·lent inversió per a aquells que viatgen amb nens i desitgen fer que els seus desplaçaments siguin més còmodes i agradables.

Preus i ofertes actualitzats el dia 12/03/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis