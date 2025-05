Adeu para-sols: Lidl promet arrasar amb la novetat que et protegeix de la calor

Lidl té alguna cosa que es plega, es desplega, no pesa i cap en qualsevol racó sense ocupar gaire espai. Serveix per al sol, vent i fins i tot per a moments tranquils amb els més petits. Ho veus i ja saps que només a Lidl se li podia ocórrer alguna cosa tan pràctica, simple i útil per a l'estiu.

A Lidl hi ha un article tan lleuger, compacte i funcional que sembla fet per desaparèixer quan no s'utilitza. Et salva en plena calor i es munta més ràpid que un para-sol volant. Lidl no ven fum: això existeix, funciona, i qui ho prova no vol marxar de casa sense ell.

Fàcil de muntar, divertit i molt útil

Lidl ofereix un accessori perfecte per a aquells que busquen ombra i protecció a la platja o al jardí sense complicar-se. Es tracta d'un paravent infantil que es desplega en qüestió de segons. El seu muntatge no requereix eines ni coneixements previs, només llençar-lo a l'aire i deixar que es formi sol.

El model més cridaner és el de disseny Tauró, pensat per divertir i protegir els més petits del sol i el vent. Té forma de tauró blau amb aletes i cresta, molt visual i alegre. A més de pràctic, converteix l'experiència en alguna cosa més lúdica i atractiva per als nens.

Aquest paravent autodesplegable de Lidl té unes mesures aproximades de 120 cm d'ample, 60 cm d'alt i 120 cm de llarg. L'espai és perfecte per a nens o per guardar objectes sense exposar-los al sol. La seva mida compacta permet portar-lo fàcilment a qualsevol destinació estiuenca.

Està fabricat amb materials resistents i lleugers com polièster, fibra de vidre i plàstic. L'estructura és sòlida però flexible, adaptant-se bé al terreny. Inclou bossa de transport, piquetes i un manual per facilitar el seu ús des del primer dia.

Un producte imprescindible per als nens a l'aire lliure

El sostre del paravent Tauró de Lidl compta amb un revestiment repel·lent a l'aigua que el fa encara més versàtil. Ofereix refugi davant el vent, el sol fort i fins i tot una pluja lleugera. Això el converteix en una opció ideal per a qualsevol clima estiuenc inesperat.

Aquest disseny està especialment pensat per a famílies amb nens que desitgen donar-los un espai divertit i protegit. El tauró no només decora, també ajuda que els més petits se sentin còmodes. Els proporciona el seu propi racó segur on jugar, llegir o descansar.

El seu sistema de plegat també és molt senzill, cosa que facilita el seu transport i emmagatzematge sense esforç. Un cop recollit, cap en qualsevol maleter o motxilla gran. La seva lleugeresa el converteix en una bona elecció per no anar carregat.

El paravent Tauró està a la venda a la web oficial de Lidl per només 9,99 euros. Per aquest preu, ofereix una excel·lent relació entre utilitat, disseny i durabilitat. És un accessori assequible que millora qualsevol pla a l'aire lliure en família.

Preus i ofertes actualitzats el dia 26/05/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis