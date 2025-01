El millor ingredient per a les teves receptes és a Mercadona per només 2 euros: deliciós

Mercadona ofereix als seus clients una àmplia varietat de codonyat, una de les joies de la gastronomia tradicional espanyola. Aquest producte, elaborat amb codonys seleccionats, es caracteritza pel seu sabor dolç, la seva textura ferma i la seva versatilitat a la cuina. Des de la seva inclusió en taules de formatge fins al seu ús en postres, Mercadona disposa d'aquesta delícia en diferents formats.

Codonyat per a tots els gustos

Mercadona presenta diverses opcions, sent una de les més populars el bloc de codonyat de 250 grams, disponible per 2,10 euros. Per als que prefereixen opcions més saludables, Mercadona també ofereix un codonyat 0% sucres afegits. Ve en un envàs de 400 grams per 2,30 euros, ideal per a aquells que volen gaudir d'aquest menjar sense comprometre la seva dieta.

En algunes regions com Galícia, Astúries, Cantàbria i País Basc, Mercadona incorpora una versió especial: el codonyat amb nous. Aquest format de 260 grams per 2,20 euros combina el sabor dolç del codonyat amb el toc cruixent de les nous. És una opció gourmet perfecta per a taules d'aperitius o torrades.

La conservació és un altre aspecte clau per garantir la qualitat del producte. Tots els codonyats de Mercadona es mantenen a la secció de refrigerats, cosa que assegura la seva frescor i òptima textura. És important guardar-los entre 2 i 15 graus a casa, per mantenir intactes les seves propietats fins al moment del seu consum.

Mercadona no només aposta per la tradició, sinó que també ha innovat en les propostes per gaudir del codonyat. Una combinació recomanada és afegir una porció de codonyat a una torrada amb anxoves, creant un contrast de sabors dolç i salat. També és un excel·lent complement en amanides, juntament amb tomàquets cherry i poma.

Versatilitat a la cuina amb el codonyat de Mercadona

El codonyat és un ingredient indispensable per als amants de la cuina creativa. En la seva versió clàssica, combina perfectament amb formatges curats, frescos o semicurat, aportant un contrast de sabors que realça qualsevol taula d'aperitius. A més, pot ser el toc especial en receptes més elaborades, com a farciment de pastissos o en postres tradicionals.

La versió sense sucres afegits és adequada per a persones que controlen la seva ingesta de sucre i també és ideal per incloure en receptes saludables. Per exemple, pot utilitzar-se com acompanyament de iogurts naturals o en berenars baixos en calories. Aquest format més lleuger conserva l'autèntic sabor del codony, sent una excel·lent opció per a aquells que busquen cuidar la seva salut sense renunciar al plaer.

Per la seva banda, la versió amb nous és perfecta per als paladars que busquen alguna cosa més sofisticada. Les nous, presents en un 9% de la recepta, aporten textura i un contrast deliciós, fent-lo ideal per a ocasions especials. És una opció perfecta per sorprendre els teus convidats amb un toc gourmet en qualsevol menjar o sopar.

Mercadona demostra, una vegada més, el seu compromís amb la tradició i la innovació en els seus productes. En aquest cas, amb opcions que abasten des del clàssic fins al saludable i gourmet. El codonyat de Mercadona és un exemple de com un producte tradicional pot mantenir-se rellevant i adaptar-se als temps actuals.

Preus i ofertes actualitzats el dia 22/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis