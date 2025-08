Demà arriba a Lidl l’aparell que sempre has buscat per a la teva mascota: li encantarà

Lidl ho torna a fer i ho fa just a temps per als qui viatgen amb gos i també amb dubtes. Perquè hi ha embolics que es repeteixen a cada escapada i de vegades acaben espatllant el pla. Lidl té alguna cosa que posa ordre sense complicar la vida ni al gos ni al cotxe.

Si fa temps que busques alguna cosa útil, fàcil i sense floritures, Lidl t'interessarà més del que et penses. Perquè hi ha detalls que marquen la diferència quan el teu gos forma part del trajecte. I Lidl ho sap, per això torna amb allò que molts ja no sabien ni on guardaven.

Així és com Lidl t'ajuda a tenir cura del teu cotxe i el teu gos

Es tracta d'una funda per als seients que torna avui als passadissos de Lidl per només 5,99 euros i compleix el que promet. Protegeix tota la part del darrere del cotxe davant de pèls, brutícia o humitat. El seu teixit és resistent, està fet amb polièster reciclat i compta amb certificat ambiental.

La funda és molt fàcil d'instal·lar perquè només cal enganxar-la als reposacaps davanters i del darrere. A més, inclou tancaments de clic que la fixen bé i eviten que rellisqui. També té cremalleres i obertures per passar-hi els cinturons de seguretat.

Serveix tant per als seients com per al maleter o la zona dels peus, si prefereixes portar-hi el teu gos. Les seves mesures, 1,56 metres de llarg per 1,32 d'ample, cobreixen bé tota la superfície. La part inferior és antilliscant i aguanta sense moure's encara que el gos s'aixequi.

Un avantatge interessant és que ve amb una bossa amb cremallera i corretja per transportar-la còmodament. Quan no s'utilitza, s'enrotlla i es guarda sense ocupar gaire espai al maleter. I el millor és que es pot rentar fàcilment, fins i tot si s'omple de pèls o fang.

Per què aquest accessori és clau si viatges amb la teva mascota

Qui té gos sap que els viatges en cotxe poden deixar empremtes en forma de pèls, taques o esgarrapades. Aquesta funda per als seients actua com una barrera protectora molt eficaç contra tot això. Així mantens el teu cotxe net i allargues la vida de la tapisseria original.

Està dissenyada pensant en gossos que no paren quiets, salten, es mouen i de vegades arriben molls o plens de sorra. El teixit repel·leix la humitat, és fàcil de sacsejar i evita que l'aigua traspassi. Si la taques, n'hi ha prou de passar-hi un drap humit o rentar-la sencera sense problemes.

També és important la seguretat: gràcies a les obertures per al cinturó pots fer servir un arnès de cotxe sense treure la funda. Això permet que el teu gos viatge més segur sense renunciar a la protecció. La cremallera central també dona flexibilitat si viatja algú més al seient del darrere.

Lidl torna a posar a la botiga aquest accessori sabent que qui tenim gos ho valorem. És barat, durador i compleix amb el que promet sense complicacions. No cal gastar gaire per viatjar amb el teu gos de manera neta, còmoda i segura.

Preus i ofertes actualitzats el dia 01/08/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis