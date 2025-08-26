Ja és oficial: Lidl té per molt poc l’aparell que t’allarga la vida a la cuina
Una proposta de Lidl que s'ha colat a moltes llars per la seva utilitat, disseny pràctic i preu assequible
A Lidl sempre apareixen articles que sorprenen per com són útils en la vida diària. Són propostes senzilles però molt efectives. Un petit invent pot canviar tota la cuina.
Lidl aconsegueix destacar amb idees que s'adapten a qualsevol llar i estil de vida. No es tracta de gastar més, sinó d'aprofitar millor. De vegades el més simple resulta el més imprescindible.
Una solució pràctica que resol moltes necessitats a la cuina
Lidl ha incorporat al seu catàleg una placa de cocció doble pensada per a qui busca eficiència i comoditat en un sol producte molt accessible en preu i prestacions. El seu disseny combina resistència i lleugeresa gràcies a la carcassa d'acer amb revestiment en pols, cosa que garanteix un ús prolongat sense desgast visible. Les plaques de fosa a pressió inclouen termòstat i cadascuna ofereix regulador propi de temperatura juntament amb llum indicadora per a un control més intuïtiu.
Aquest equip arriba a una potència total de 2500 W, dividida en una placa de 185 mm que ofereix 1500 W i una altra de 155 mm amb capacitat de 1000 W. L'interruptor de xarxa independent i els peus antilliscants aporten seguretat addicional, quelcom essencial en cuines petites o d'ús compartit. A més, la llargada del cable d'un metre resulta pràctica i permet moure el dispositiu amb facilitat dins de qualsevol espai domèstic.
La versatilitat és un dels seus grans avantatges, ja que s'adapta tant a llars amb cuines reduïdes com a apartaments de vacances o segones residències. El seu disseny compacte permet que s'integri sense problema en taulells amb poc marge, facilitant l'organització. Per això resulta interessant per a qui busca un recurs que no ocupi massa espai i que ofereixi el màxim rendiment.
El preu és un altre punt fort que reforça el seu atractiu en comparació amb alternatives del mercat, ja que Lidl la comercialitza actualment per 26,99 euros. Aquesta xifra la converteix en una opció assequible sense renunciar a prestacions de potència ni a la qualitat dels materials de fabricació. Es tracta d'un valor afegit que situa aquesta placa com una de les eleccions més equilibrades per a qui no vol gastar de més.
Com aprofitar al màxim una placa que ofereix potència i comoditat
El fet de disposar de dues zones de cocció independents multiplica les possibilitats i permet preparar receptes diferents al mateix temps sense complicacions. Això és especialment útil quan es cuina per a diverses persones i cal escalfar, bullir o sofregir en paral·lel sense perdre el control dels temps. Cada placa respon a una potència específica, cosa que ajuda a regular millor el tipus de cocció en funció de la recepta.
La placa de 185 mm aporta la potència suficient per bullir aigua amb rapidesa i la de 155 mm resulta ideal per a coccions més suaus. Aquesta combinació es tradueix en eficiència energètica i en un ús més racional de la potència total disponible. A més, el consum de 2500 W s'ajusta als estàndards habituals d'un dispositiu domèstic d'aquestes característiques.
El disseny robust i senzill de la placa es completa amb detalls com els peus antilliscants que aporten seguretat fins i tot en superfícies llises. L'interruptor de xarxa separat és una altra mesura que reforça la seguretat, ja que permet desconnectar el dispositiu sense haver d'extreure l'endoll. Tot plegat pensat per a un ús pràctic, constant i sense sorpreses en el dia a dia.
Lidl aconsegueix amb aquesta placa de cocció doble oferir una alternativa versàtil i molt útil en diferents circumstàncies, tant a casa, en una oficina equipada o en estades temporals. El preu de 26,99 euros subratlla encara més el seu caràcter accessible dins d'un mercat on els productes similars solen ser més costosos. Amb això, la cadena alemanya reforça la seva proposta d'articles pràctics que responen a necessitats concretes dels consumidors.
Preus i ofertes actualitzats el dia 25/08/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis
Més notícies: