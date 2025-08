El menjar de Mercadona que farà dels teus àpats d'estiu un èxit rotund

Mercadona ha tornat a sorprendre amb un producte que s'ha convertit en l'ànima de l'estiu. El seu gust fresc i versàtil és just el que necessites per elevar qualsevol plat estival. De vegades, la millor opció és el més senzill.

L'estiu no ha de ser sinònim de receptes complicades. A Mercadona, han apostat per un ingredient que transforma qualsevol menjar en una delícia. No necessites més per gaudir d'un plat ple de gust.

Un producte que no pot faltar a l'estiu

L'estiu és sinònim de gaudir dels sabors frescos i senzills de la temporada. A Mercadona, hi ha un producte que destaca a les taules d'estiu: el calamar mitjà net sense barqueta ni tripa. Cada peça té un pes aproximat de 119 grams, cosa que el converteix en una opció ideal per a un àpat lleuger o fins i tot com a aperitiu.

La clau d'aquest calamar és la seva versatilitat, ja que el pots preparar de múltiples maneres, des de a la planxa fins a guisat o fregit. La seva carn tendra i el seu gust suau fan que s'adapti a qualsevol recepta de marisc. Si t'agraden les preparacions senzilles, simplement el pots cuinar a la planxa amb una mica d'all i julivert, una de les formes més populars a la cuina mediterrània.

Un dels grans beneficis d'aquest calamar és que ja ve net, cosa que estalvia temps a la cuina. No t'has de preocupar per treure-li les tripes ni la barqueta, ja que està llest per utilitzar directament. Això el converteix en un producte ideal per a qui busca comoditat sense sacrificar gust ni qualitat.

Mercadona ofereix aquest calamar al taulell de peixateria, cosa que et permet triar la quantitat exacta que necessites. Si prefereixes comprar-lo a la botiga en línia, també està disponible a la seva plataforma, cosa que et facilita la compra sense haver de sortir de casa. Amb un preu d'1,54 euros per peça, és una opció econòmica per gaudir d'una menja del mar en qualsevol moment.

Com gaudir del calamar de Mercadona a casa

A l'hora de preparar el calamar de Mercadona, les opcions són tan variades com la teva imaginació. Un plat senzill i deliciós és fer-lo a la planxa, que ressalta el gust del calamar sense emmascarar-lo. Si prefereixes alguna cosa més elaborada, el pots incorporar en un arròs amb marisc, on el seu gust es combina perfectament amb l'arròs.

Si t'animes a provar una recepta més innovadora, els calamars farcits són una opció excel·lent. Els pots farcir amb arròs, gambes i verdures per crear un plat complet i saborós. La textura del calamar de Mercadona és perfecta per a aquest tipus de receptes, ja que manté la seva forma i gust sense perdre suculència.

Una altra opció fàcil és fer calamars fregits. En aquest cas, només hauràs d'arrebossar-los i fregir-los en oli calent per aconseguir un exterior cruixent i un interior tendre. Acompanyats d'una rodanxa de llimona, aquests calamars són el plat perfecte per compartir amb amics i familiars durant un àpat al jardí o a la terrassa.

Finalment, si t'agraden els guisats, el calamar de Mercadona també és ideal per a preparacions més sofisticades. Entre elles, un estofat de calamars amb tomàquet o una caldereta de marisc. Aquest tipus de plats aprofiten tot el gust del calamar, que es combina amb altres ingredients per crear un plat reconfortant i ple de gust.

Preus i ofertes actualitzats el dia 01/08/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis