Aquesta és l'única fruita de Mercadona que aguanta en perfecte estat tot l'any: 1 euro

Mercadona ha incorporat al seu assortiment de congelats una varietat de fruita que promet facilitar la vida a aquells que busquen alternatives pràctiques i saludables. Aquesta fruita, collida en el seu punt òptim de maduració, està congelada ràpidament per mantenir les seves propietats i sabor intactes. Amb opcions que s'adapten a tot tipus de receptes, és una solució ideal per tenir fruita sempre a punt a casa.

Sempre disponibles per a moltes receptes

La fruita congelada de Mercadona destaca per la seva versatilitat, ja que pot utilitzar-se en una àmplia varietat de preparacions. És perfecta per a batuts i smoothies, aportant frescor i un toc natural a aquestes begudes. També pot afegir-se a esmorzars i berenars, combinada amb iogurt, nata o fins i tot cereals, per crear opcions nutritives i delicioses.

En el món de la rebosteria, aquesta fruita és un ingredient estrella. Permet elaborar melmelades casolanes, decorar pastissos o afegir un toc dolç a les postres. A més, els amants dels còctels la troben ideal com a substitut del gel en gin-tònics o com a decoració en gots, aportant color i sabor.

Mercadona ofereix tres opcions principals de fruita congelada: mix de fruits vermells, maduixes senceres i nabius sencers. Cadascuna d'elles ve en bosses de 300 grams, adaptant-se tant a necessitats individuals com a receptes més elaborades.

Un altre avantatge d'aquesta fruita és que, excepte les gerds del mix de fruits vermells, ja ve rentada i llesta per consumir. Això estalvia temps i esforç a la cuina, fent que el seu ús sigui encara més pràctic i còmode.

Salut i sabor en cada mos

La fruita congelada de Mercadona manté totes les seves propietats nutricionals gràcies a un procés de congelació ràpida. Això assegura que conservi les seves vitamines, minerals i beneficis per a la salut. A més, en estar collida en el seu punt òptim, el sabor i la textura es mantenen gairebé intactes, oferint una experiència de qualitat.

Aquest producte és apte per a persones amb intoleràncies, ja que no conté gluten ni traces d'aquest. És una opció segura i saludable per incorporar a qualsevol dieta, tant en receptes dolces com salades.

En termes de preu, el mix de fruits vermells costa 1,66 euros, les maduixes senceres 1,80 euros i els nabius sencers 2,15 euros. Aquestes opcions combinen qualitat i accessibilitat, fent que el consum de fruita sigui més fàcil i econòmic per a tothom.

Amb el seu disseny en bosses de 300 grams, aquestes fruites són ideals per emmagatzemar al congelador i utilitzar-les quan sigui necessari. Mercadona aposta per la comoditat, oferint una solució pràctica per gaudir de fruita en qualsevol moment del dia.

Un bàsic que no pot faltar al teu congelador

La fruita congelada de Mercadona és una opció pràctica, saludable i econòmica per a aquells que busquen estalviar temps sense renunciar a una alimentació equilibrada. Des de batuts i postres fins a còctels i esmorzars, els seus múltiples usos la converteixen en un imprescindible a qualsevol cuina.

Amb preus competitius i una qualitat garantida, aquesta fruita és perfecta per tenir sempre a mà al congelador. Si encara no l'has provat, és el moment de descobrir com pot transformar les teves receptes i simplificar el teu dia a dia.

Preus i ofertes actualitzats el dia 08/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis