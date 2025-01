Aquest nou peix de Mercadona aixeca passions: de qualitat i molt barat

Mercadona continua innovant en el seu model de peixateria, i ara sorprèn amb una opció que farà la vida més fàcil als amants del peix. El seu mig rèmol en safata, ja net i llest per cuinar, és perfecte per a aquells que busquen qualitat i comoditat a la cuina. Amb un preu competitiu i una presentació pràctica, aquest producte promet convertir-se en un bàsic per als dinars i sopars especials.

Un rèmol llest per cuinar sense complicacions

El rèmol de Mercadona ve perfectament net i tallat en safates, llest per ser cuinat. Aquest format és ideal per a aquells que volen gaudir d'un peix de qualitat sense haver de preocupar-se per la neteja i preparació prèvia. Cada safata conté aproximadament 720 grams de rèmol, suficient per a un àpat deliciós i nutritiu.

El peix s'ha de conservar a la nevera entre 0 i 4 ºC per mantenir la seva frescor. Si no penses consumir-lo immediatament, també el pots congelar sense problemes. Això sí, recorda treure'l de l'envàs cinc minuts abans de cuinar-lo perquè respiri i assoleixi la seva millor textura i sabor.

Aquest nou format forma part del canvi que Mercadona ha implementat en el seu model de peixateria, apostant per productes llestos per cuinar. Això no només facilita la vida dels clients. També fomenta un major consum de peix a les llars, cosa que sempre recomanen els experts en nutrició.

El rèmol és conegut per la seva carn ferma i delicada, ideal per a receptes al forn, a la planxa o fins i tot guisat. Aquest peix és versàtil i s'adapta a diferents preparacions, sent perfecte per sorprendre a la taula sense complicar-te massa.

Mercadona facilita que puguis menjar peix a casa

El preu del mig rèmol en safata de Mercadona ronda els 13,30 euros, una xifra que el converteix en una opció competitiva dins del mercat. La seva qualitat i la comoditat de tenir-lo llest per cuinar fan que sigui una inversió intel·ligent per a aquells que busquen estalviar temps sense renunciar al sabor.

Mercadona ha dissenyat aquest producte pensant en els clients que valoren la practicitat i la qualitat a la cuina. En estar net i tallat, elimina la feina prèvia que moltes vegades desanima els consumidors a comprar peix fresc.

El format en safata també garanteix que el peix es mantingui fresc i en òptimes condicions fins al moment de la seva preparació. El seu envasat assegura higiene i facilitat d'emmagatzematge, convertint-lo en una opció còmoda tant per a cuines petites com grans.

Aquest rèmol no només és una excel·lent font de proteïnes, sinó també una opció versàtil per a receptes saludables i saboroses. Des d'una preparació senzilla al forn amb llimona i herbes fins a una recepta més elaborada, aquest peix promet ser un èxit en qualsevol ocasió.

Preus i ofertes actualitzats el dia 02/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis