Adeu, Primor: Carrefour té a un preu de riure el cosmètic que necessites el 2025

Has somiat mai amb un racó de bellesa digne d'una influencer? Carrefour ho fa possible amb la seva mininevera per a cosmètics i maquillatge. Aquest frigorífic petit, dissenyat específicament per prolongar la vida dels teus productes de bellesa, està ara rebaixat i s'ha convertit en un imprescindible. Amb capacitat per a 9 litres i funcions que inclouen refrigeració i calefacció, és l'accessori perfecte per millorar la teva rutina de cura personal.

Un accessori que cuida el teu maquillatge i molt més

Aquesta mininevera de Carrefour no només té un disseny elegant, sinó que també està carregada de funcionalitat. Mantenir les teves cremes i sèrums freds no és només un capritx: ajuda a preservar les seves propietats i prolongar la seva efectivitat. I si creies que aquí acabaven els seus avantatges, estàs equivocat: la seva funció de calefacció permet escalfar mascaretes, ideals per potenciar els seus beneficis a la pell.

Amb capacitat per a 9 litres, tens espai de sobres per organitzar els teus productes favorits. Des de les teves cremes més exclusives fins a mascaretes i olis, tot té el seu lloc en aquesta nevera compacta. A més, els seus dos prestatges extraïbles i una trapa a la porta et permeten adaptar l'espai segons les teves necessitats.

El toc final el posa la porta, equipada amb un mirall i llum LED regulable. Imagina la comoditat de preparar-te davant d'aquest accessori, amb tot allò que necessites a l'abast de la mà. És com tenir un spa petit a casa, llest per convertir la teva rutina en un autèntic ritual de bellesa.

I no et preocupis pel soroll: el seu mode d'estalvi d'energia garanteix un funcionament silenciós i eficient. Pots col·locar-la al teu dormitori o bany sense que interfereixi en la teva tranquil·litat, assegurant-te que tot estigui sempre fresc i llest per utilitzar.

Un ampli rang de temperatures

Amb un preu rebaixat de 49,90 euros, aquesta mininevera de Carrefour és perfecta per a qualsevol que estimi el món del maquillatge i la cosmètica. El seu disseny compacte, amb mesures de 29 x 24 x 34 cm i un pes de només 3,5 kg, facilita la seva col·locació en qualsevol espai. Perfecta per al bany, el dormitori o fins i tot per portar de viatge, gràcies a la seva opció de connexió per a cotxe mitjançant 12 V.

És capaç de mantenir els teus productes a temperatures òptimes (15-20 °C per sota de la temperatura ambient). Però també pot elevar-les fins a 50 °C per a aquelles mascaretes que funcionen millor calentes. Tot això, amb un disseny minimalista en color blanc que combina amb qualsevol decoració.

Carrefour no només ofereix un producte pràctic, sinó també una solució innovadora que converteix la teva rutina de cura personal en una experiència premium. A més, el seu consum energètic reduït fa que sigui respectuós amb el medi ambient i la teva butxaca.

Preus i ofertes actualitzats el dia 01/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis