Sembla de KitKat, però ho té Mercadona i té gust de glòria: aquest dolç enamora tothom

Mercadona torna a sorprendre amb un caprici que conquista pel seu sabor i textura a cada mos irresistible
Mercadona s'ha convertit en la gran protagonista dels antulls que sorprenen en la rutina diària. La cadena no deixa de conquerir amb propostes que barregen el dolç i el pràctic en un mateix mos. Cada llançament aconsegueix mantenir aquesta fórmula que enganxa sense esforç.
A Mercadona no tot són bàsics del rebost, també hi ha espai per a capricis que marquen tendència. La marca ha aconseguit que un senzill snack es convertisca en tema de conversa a qualsevol passadís. El secret és en com transforma allò quotidià en quelcom molt més apetible.
L’snack que conquereix qui busca un caprici ràpid
Mercadona ha sabut sumar al seu catàleg un producte que combina una cobertura cruixent amb un farciment cremós de cacau. Es tracta d'unes barretes que recorden un clàssic conegut per tothom, reinterpretat en versió pròpia. La cadena valenciana les presenta en un format de cinc unitats per paquet que resulta perfecte per compartir o gaudir a poc a poc.
Aquestes barretes cruixents Caocream destaquen per incorporar al seu interior una galeta de cacau que evoca directament les tradicionals Oreo. Hacendado és la marca que signa aquesta proposta pensada per a tots els públics. El resultat és una textura equilibrada entre l'exterior cruixent i la suavitat interior que aconsegueix conquerir des del primer mos.
El preu és un altre dels aspectes que més crida l'atenció d'aquestes barretes Caocream de Mercadona. El paquet de cinc peces costa 1,80 euros i es col·loca com una opció accessible per a qualsevol butxaca. Aquesta combinació de cost reduït i sabor intens s'ha convertit en una de les fórmules que millor defineixen l'èxit de la companyia.
Els ingredients utilitzats en aquestes barretes també reflecteixen l'estratègia de Mercadona de mantenir una composició senzilla però atractiva. Farina de blat, cacau desgreixat i oli de gira-sol alt oleic són alguns dels elements clau. Amb això s'aconsegueix una proposta que respon al que els consumidors busquen en un snack dolç per al dia a dia.
Més que un dolç: la versatilitat de les barretes de Mercadona
Un dels punts més interessants d'aquestes barretes Caocream és la quantitat d'usos que poden tenir més enllà de ser un simple snack. La seva mida les fa ideals per portar a la motxilla o per acompanyar el cafè de mitja tarda a casa. A més, funcionen molt bé com a recurs ràpid quan es busquen unes postres improvisades sense complicacions.
La versatilitat és un altre dels motius pels quals Mercadona ha aconseguit posicionar aquestes barretes com quelcom més que un producte puntual. Es poden emprar com a base per a una coca freda o fins i tot trossejar-les per utilitzar-les com a topping sobre gelats. Aquest joc de textures converteix cada recepta en una experiència diferent sense perdre el segell reconeixible de la galeta de cacau.
Qui gaudeix de la rebosteria casolana troba en aquestes barretes un ingredient que aporta un toc sorprenent. Afegir-les a un brownie o a unes magdalenes casolanes dona com a resultat un sabor més intens i una textura especial. D'aquesta manera s'integren a la cuina diària sense perdre la seva funció original com a snack pràctic.
Mercadona aconsegueix així que unes simples barretes es convertisquen en un producte amb identitat pròpia dins del seu catàleg. L'equilibri entre preu, sabor i possibilitats d'ús situa aquestes Caocream al radar de qui busca varietat sense gastar de més. L'èxit d'aquest tipus de llançaments reforça la imatge de la cadena com a referent en el sector de l'alimentació.
