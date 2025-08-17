Logo e-noticies.cat
Un nen amb expressió de sorpresa assenyala el rètol d?una botiga Aldi.
Aldi sap què és el que més agrada als més petits i ho llença | Camara Aldi, Gelpi de Getty Images
CONSUM

Dimecres arriba a Aldi el calçat que el teu fill sempre ha volgut: és preciós

Aldi presenta una opció única per al calçat infantil, ideal per al dia a dia dels més petits

per

Marta Cabrera

Aldi sempre sap sorprendre'ns amb productes que marquen la diferència, i aquesta vegada no n'és l'excepció. El que arriba aquest dimecres canviarà la manera com els teus fills veuen el calçat. No se'l voldran treure.

Aquest dimecres, Aldi llença una cosa que farà que els teus petits s'enamorin del seu nou calçat. Amb una proposta que uneix diversió i funcionalitat, aquesta novetat es convertirà en la seva preferida en poc temps.

Un calçat ideal per als més petits

El dimecres, Aldi llençarà unes sabatilles pensades per als més petits, que conqueriran els nens i facilitaran la vida als pares. La característica que les fa úniques és la seva sola amb llums intermitents multicolor, que s'activen amb cada pas. Aquest detall no només afegeix diversió, sinó que també fa que les sabatilles siguin més visibles en condicions de poca llum.

Quatre sabatilles infantils de colors vius són sobre una catifa grisa, dos parells en tons rosa i blau amb detalls cridaners.

Aldi llença unes sabatilles amb llums que encanten als més petits | Camara Aldi

El material exterior de les sabatilles és una combinació de tèxtil i sintètic, cosa que les fa duradores i resistents al desgast. La sola, fabricada amb Phylon, és lleugera i flexible, cosa que proporciona comoditat al caminar. A més, la plantilla és extraïble, cosa que en facilita la neteja i assegura una higiene més gran.

Disponibles en talles del 24 al 29 i en dos colors, blau i rosa, aquestes sabatilles són perfectes per a nens. Sobretot per a qui busca un calçat que combini estil i funcionalitat. La varietat de colors també permet que els nens triïn el que més els agradi, assegurant que tots trobin la seva parella ideal.

Zona de basar en un supermercat amb productes tèxtils i articles variats organitzats en expositors

Estaran disponibles des de dimecres al seu basar | Camara Aldi

Amb un preu d'11,99 euros, les sabatilles d'Aldi ofereixen una excel·lent relació qualitat-preu. Són l'opció ideal per a qui busca un calçat econòmic, però amb característiques que realment marquen la diferència. El seu disseny divertit i funcional les converteix en un must per a aquesta temporada.

El que fa úniques les sabatilles amb llums d'Aldi

Les sabatilles amb llums d'Aldi destaquen per la seva sola de Phylon, un material que proporciona lleugeresa i flexibilitat, permetent que els nens es moguin amb total llibertat. Les llums intermitents multicolor que s'encenen amb cada pas no només fan que el calçat sigui més divertit, sinó que també milloren la visibilitat en espais foscos. Això és perfecte per a aquells moments en què els nens juguen a l'aire lliure o es desplacen per la casa de nit.

El material sintètic de la part superior les fa resistents al desgast, mentre que la seva sola flexible ofereix un alt nivell de confort. A més, la plantilla extraïble permet mantenir les sabatilles sempre netes i fresques, una cosa essencial per a la cura del calçat infantil. El botó d'encesa i apagat de les llums és fàcil d'utilitzar, cosa que afegeix un toc pràctic al seu disseny.

Oferta de sabatilles infantils amb llums multicolor, plantilla extraïble, botó d’encesa i apagat, disponibles en talles 24 a 29, preu rebaixat a 11,99 euros

Aprofita per comprar-les ara que tenen descompte | Camara Aldi

Aldi ofereix aquestes sabatilles en dos colors, blau i rosa, assegurant que hi hagi una opció per a cada nen. Estan disponibles en talles des del 24 fins al 29, cosa que les converteix en una opció accessible per a una àmplia gamma d'edats. El disseny també té en compte la comoditat, ja que cada part del calçat està pensada per facilitar el moviment natural del peu

Per només 11,99 euros, aquestes sabatilles ofereixen un producte de qualitat a un preu molt competitiu. Amb una combinació de funcionalitat, comoditat i un toc de diversió, són l'elecció perfecta per als pares. Ideals per a aquells que busquen una cosa pràctica i atractiva per als seus fills

