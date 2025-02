Dia sorprèn amb el snack que ningú esperava i que està arrasant: menys d'1 euro

Dia continua apostant per la seva línia d'aperitius i ho demostra amb unes patates fregides que han cridat l'atenció dels clients. Amb un sabor completament inesperat, aquesta proposta de la marca Snack Maniac s'allunya dels clàssics sabors de sempre i ofereix una experiència única. Ara, a més, estan disponibles a botigues amb una oferta que les fa encara més irresistibles.

Un sabor sorprenent que no deixa indiferent

Aquestes patates fregides de Dia combinen salmó, crema agra i anet, una barreja que ha despertat la curiositat de molts consumidors. El seu toc fumat, la suavitat de la crema i la frescor de l'anet creen una explosió de sabor. Aquesta és diferent a qualsevol altra opció al mercat.

Gràcies al seu procés de fregit a la paella, ofereixen un cruixent perfecte que complementa la seva intensa barreja d'ingredients. Aquest mètode de cocció ajuda a potenciar la seva textura i a realçar el seu sabor, aconseguint un aperitiu que es gaudeix des del primer mos.

La marca Snack Maniac, exclusiva de Dia, aposta per snacks atrevits i de qualitat, buscant sorprendre els amants dels aperitius amb sabors que no es troben en altres marques. Aquest llançament reforça el seu compromís amb la innovació i la recerca d'opcions que es surtin del convencional.

La mida de 130 grams és perfecta per compartir o per gaudir sol en qualsevol moment del dia. Ja sigui per a un pica-pica a casa o per portar com a tentempié, aquest format s'adapta a qualsevol ocasió sense perdre la seva essència original.

Una oferta que fa aquestes patates encara més temptadores

Actualment, aquestes patates fregides de Dia estan rebaixades a 0,99 euros. Per això s'han convertit en una opció més que atractiva per a aquells que busquen provar alguna cosa diferent sense gastar massa. Aquest descompte fa que sigui el moment perfecte per donar-los una oportunitat i comprovar per què han causat tant de rebombori.

Aquesta promoció se suma a l'estratègia de Dia d'oferir productes de qualitat a preus competitius, brindant als clients la possibilitat de descobrir nous sabors sense afectar la seva butxaca. La seva accessibilitat permet que més persones s'animin a provar un snack que s'allunya del convencional.

Les patates Snack Maniac estan disponibles a totes les botigues Dia. Igualment, les pots trobar a la seva plataforma de venda en línia, facilitant la seva compra en qualsevol moment. A causa de la seva creixent popularitat i a l'atractiu de la promoció, és recomanable adquirir-les abans que s'esgotin.

Si busques un aperitiu que trenqui amb el tradicional i et sorprengui amb cada mos, aquesta proposta de Dia és el que necessites. Sorprendràs els teus convidats amb un sabor no tan habitual. La seva combinació de sabors únics i el seu preu rebaixat les converteixen en un imprescindible per als amants dels snacks diferents.

Preus i ofertes actualitzats el dia 05/02/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis