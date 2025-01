Demà arriba a Badalona un nou outlet ple de gangues: roba per menys de 5 euros

Gener és l'època de rebaixes per excel·lència. Després de les despeses nadalenques, arriben setmanes d'estrènyer-se la butxaca. Així que buscar les opcions que s'ajusten a la nova economia és més que necessari.

D'aquí que arribi com aigua de maig un nou outlet a Barcelona. Concretament, s'ubica a Badalona i es podran adquirir peces de menys de cinc euros. Jerseis, pantalons, vestits i fins i tot mobles per a la llar són algunes de les opcions.

El local s'ubica en una nau del carrer Bèlgica número 14 de Badalona. El denominat Super Outlet estarà al costat de l'Hiper Montigala, de fet, es tracta d'un dels seus nous projectes. Les portes obriran disposades a arrasar entre els compradors més ansiosos de trobar gangues.

Un outlet amb múltiples opcions a Badalona

Tal com es pot veure en un vídeo publicat a TikTok, a l'outlet de Badalona es podrà trobar una mica de tot. Però si busques roba, estàs d'enhorabona. L'oferta màxima és de moda, per la qual cosa s'amuntegaran burros plens de vestits, jerseis i pantalons.

Tot això a uns preus més que ajustats, ja que es poden comprar tops fins per tres euros. Els pantalons, de totes talles i colors, tenen un preu d'entre deu i 15 euros, per la qual cosa l'oferta és més que atractiva. A més, es posaran a la venda peces de Shein.

Tot un desplegament d'oportunitats perfectes per renovar l'armari en ple hivern. Però per si no n'hi hagués prou, l'outlet de Badalona també oferirà mobles per a la llar. No s'han especificat preus, però sí que s'ha destacat que s'han ajustat molt i que comprar-los serà tota una ocasió.

Un món d'ocasions per a tots els gustos

És estrany no trobar el que busques a la ciutat de Barcelona. La capital catalana ofereix múltiples opcions, des de grans marques fins a mercats o outlets amb ofertes. En aquesta ocasió la notícia es desplaça fins a Badalona, on es podrà comprar roba per preus molt assequibles.

Aquest tipus de vendes solen posar a disposició dels clients peces d'altres temporades o amb alguna tara. No és el cas de Badalona, per la qual cosa l'oportunitat és encara més gran. No ho dubtis més i, si necessites un canvi de vestuari, aprofita l'outlet de l'any.