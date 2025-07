Molt pocs coneixien aquest producte de Lidl i ara no falta a cap casa a l’estiu

La decoració de la llar mai no havia estat tan accessible i estilosa com ara amb Lidl. Amb només uns pocs detalls podem transformar estances i destacar elements clau. Aquest estiu, Lidl fa un pas endavant en llançar un producte que promet canviar la manera com il·luminem els nostres espais.

Parlem d'una cinta LED de 3 metres, notable per la seva versatilitat. Pensada per a prestatgeries, armaris o racons decoratius, aquesta solució és tan funcional com estètica. I el seu preu ajustat ha encès les compres a la botiga física.

Disseny pràctic i tecnologia a l'abast de tothom

La cinta LED està composta per 270 llums regulables i ofereix 14 programes de canvi de color, juntament amb 11 tons fixos, entre ells blanc càlid i fred. Això facilita crear ambients diferents segons l'ocasió, sigui per relaxar-se o per a una vetllada especial. A més, inclou un comandament a distància d'infrarojos amb bateria de liti, cosa que en simplifica el control sense necessitat de cables.

Aquesta tira és autoadhesiva i retallable, per la qual cosa s'adapta a diferents espais amb facilitat. La seva potència màxima és de 12 W i pot emetre fins a 600 lúmens, suficients per il·luminar un prestatge, un moble o fins i tot una zona de treball. La cinta funciona amb una tensió de 24 V, i els seus components compten amb acabats duradors i ús segur a l'interior.

Avantatges que expliquen l'èxit fulminant de Lidl

El furor per aquest producte de Lidl s'entén fàcilment. En primer lloc, combina tecnologia avançada amb simplicitat d'ús: adhesiu 3M, retalls fàcils i comandament amb bateria duradora. També encaixa perfectament amb la tendència de crear ambients acollidors a casa, sigui en un dormitori, saló o despatx.

La seva longevitat de 25.000 hores d'ús garanteix que no es tracti d'una moda passatgera. A més, el preu —9,99 €— el converteix en una opció irresistible per a qui vol renovar la llar sense invertir massa. Encara que només està disponible a la botiga física i només fins a exhaurir existències, ja s'observa una rotació ràpida als prestatges.

I donat l'èxit d'anteriors tires LED de 5 o 10 m, aquest model curt aporta una opció més compacta i portàtil. La cinta està disponible des del 7 de juliol a les botigues Lidl, i molts clients ja han comprovat que es "vola" en pocs dies. Si hi estàs interessat, el més recomanable és acostar-t'hi a primera hora del dia.

Preus i ofertes actualitzats el dia 08/07/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis