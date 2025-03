Arriba la felicitat a Lidl amb l'invent que revoluciona els clients: baratíssim

Cada matí, amb el tràfec de les rutines diàries, és fonamental comptar amb productes que facilitin les nostres tasques i estalviïn temps. Lidl sap que la comoditat és clau, per això ha llançat un dispositiu que combina múltiples funcions essencials en un sol aparell. Aquest gadget no només té un disseny modern, sinó que també incorpora tecnologia d'última generació per millorar la teva experiència diària.

Funcions avançades per simplificar la teva rutina

Aquest dispositiu, amb una mida compacta de 14 x 9,5 x 7,5 cm, està dissenyat per ocupar poc espai i ser molt pràctic. Disponible en tres colors: negre, gris i blanc, s'adapta fàcilment a qualsevol tipus de decoració. Gràcies al seu disseny senzill i modern, és ideal per posar a la tauleta de nit o a qualsevol racó de la casa on es necessiti funcionalitat sense renunciar a l'estil.

Aquest dispositiu no és només un despertador; la seva versatilitat va molt més enllà. Inclou una funció de càrrega sense fils Qi, la qual cosa permet carregar el teu smartphone sense la molèstia dels cables. Amb una potència de càrrega de fins a 10 W, és perfecte per mantenir el teu telèfon carregat mentre dorms, llest per al dia.

A més, inclou una sortida USB que permet carregar smartphones antics mitjançant cable, afegint més opcions per a l'usuari. Això és important per a aquelles persones que tinguin dubtes de si els funcionarà. Es convertirà en un imprescindible per a molts.

Un altre punt fort és la seva pantalla LCD, que té quatre nivells de brillantor ajustable. Això permet que puguis triar la lluminositat ideal, ja sigui per a un ambient tènue o un de més brillant al matí. Gràcies a aquesta funció, s'adapta a diferents entorns i necessitats, fent que puguis consultar l'hora sense esforç en qualsevol moment.

Alarmes personalitzables per a un despertar ideal

El dispositiu compta amb dos temps d'alarma ajustables, perfectes per a aquells que tenen diferents horaris o per a aquells que necessiten diverses alarmes per aixecar-se. Cada alarma té un to creixent, la qual cosa fa que el despertar sigui molt més suau i menys brusc. La funció de repetició també està disponible, ideal per a aquells dies en què necessites dormir una mica més abans de començar el dia.

Aquest dispositiu multifuncional està disponible a Lidl per tan sols 16,99 euros. Un preu realment competitiu per les característiques que ofereix, considerant que combina càrrega sense fils, rellotge despertador i múltiples opcions de personalització. És una excel·lent opció per a aquells que busquen tecnologia de qualitat sense necessitat de fer grans desemborsaments.

El gadget multifuncional de Lidl és la solució perfecta per a aquells que busquen un dispositiu pràctic, modern i assequible. Amb funcions avançades com càrrega sense fils, alarmes personalitzables i una pantalla ajustable, millora la teva rutina diària sense complicacions. Per només 16,99 euros, tindràs un producte que no només és funcional, sinó que també t'ofereix qualitat i comoditat en el teu dia a dia.

Preus i ofertes actualitzats el dia 26/03/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis