Una clienta esclata després de comprar un Tortell de Reis a Carrefour: 'Una vergonya'

Aquest dilluns va ser Dia de Reis, una data en la qual els tortells es converteixen en els protagonistes de moltes taules. En un dia tan important, els supermercats s'omplen d'opcions, però no totes semblen estar a l'altura de les expectatives.

La protagonista d'aquesta història és una clienta del supermercat Carrefour, la qual va decidir compartir la seva experiència en un vídeo que no va trigar a fer-se viral a Instagram. I és clar, amb un títol com "Això és una vergonya", era difícil no prestar atenció.

Un tortell amb sorpresa... però no l'esperada

El vídeo, publicat a Instagram de @maricarmenuse, mostrava un Tortell de Reis farcit de nata que havia comprat a Carrefour el dia 5 de gener. A simple vista, semblava un tortell més, però en tallar-lo per la meitat, la sorpresa va ser majúscula: floridura! I no poca. Segons es pot apreciar, l'estat del tortell no només era qüestionable, sinó que la floridura ja estava bastant estesa.

Els comentaris a la publicació no es van fer esperar. Alguns van optar per l'humor, escrivint frases com "És formatge blau, nova recepta" o "Aquest tortell porta al congelador des de 1999". Altres, però, van criticar durament la falta de controls de qualitat: "No m'estranya si estaven a les neveres des de novembre".

Ara bé, no van faltar els defensors de la cadena: "Jo el vaig comprar i estava perfecte, sempre ho faig i mai he tingut problemes". La clienta, visiblement indignada, va demanar explicacions a l'empresa, qüestionant la qualitat del producte i la falta de rigor en els controls.

La importància dels controls de qualitat

El cert és que això que ha passat amb un producte de Carrefour li pot passar a qualsevol cadena de supermercats. És per això que els controls de qualitat han de ser molt rigorosos i servir perquè situacions tan desagradables no es repeteixin. Malgrat la denúncia pública que ha fet la clienta, no consta que hagi obtingut resposta per part de Carrefour.

De totes maneres, no es pot descartar que la mateixa multinacional francesa hagi optat per portar el cas amb discreció. En moltes ocasions, les cadenes contacten directament amb els afectats per recollir la queixa i plantejar una solució. És probable que, en els pròxims dies, veiem algun tipus d'informació al respecte.