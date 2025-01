Els clients de Lidl estan sorpresos amb el seu nou invent: et relaxa i és baratíssim

Avui arriba a les botigues de Lidl un coixí massatjador shiatsu que promet ser l'aliat perfecte per relaxar el cos i alliberar tensions. Aquest pràctic dispositiu, dissenyat per al coll, l'esquena i les cames, combina tecnologia avançada i materials reciclats. Amb un preu increïble, es perfila com una opció ideal per a aquells que busquen benestar sense gastar de més.

Tecnologia shiatsu a l'abast de tothom

El coixí massatjador de Lidl està equipat amb quatre capçals de massatge giratoris que simulen els moviments de la tècnica shiatsu, originària del Japó. Aquests capçals giren en ambdós sentits, intern i extern, proporcionant un massatge profund que ajuda a relaxar i afluixar els músculs. Aquesta funció és especialment útil per alleujar tensions acumulades en zones específiques com el coll o l'esquena.

A més, inclou una funció de calor commutable que intensifica l'experiència de relaxació. Aquesta calor suau millora la circulació sanguínia i potencia els efectes del massatge, fent que l'alleujament sigui més ràpid i durador. Ja sigui després d'un dia estressant o després d'una sessió d'exercici, aquest massatjador ofereix un moment de confort inigualable.

La banda de velcro incorporada permet fixar el coixí a cadires o respatllers, assegurant estabilitat durant l'ús. Això el fa pràctic tant per utilitzar a casa com a l'oficina, adaptant-se fàcilment a qualsevol entorn.

El coixí està fabricat amb materials reciclats, cosa que afegeix un toc sostenible al seu disseny. A més, la seva funda extraïble i rentable a màquina garanteix una higiene òptima, mantenint-lo com nou amb el mínim esforç.

Fàcil d'usar i amb un disseny pràctic

El coixí massatjador de Lidl destaca pel seu maneig intuïtiu gràcies als seus botons de control integrats. Pots seleccionar el tipus de rotació, activar la funció de calor o apagar-lo de manera senzilla, sense complicacions. A més, compta amb un sistema d'apagat automàtic que deté el massatge després de 15 minuts, proporcionant seguretat i estalvi d'energia.

La seva funda suau i la malla transpirable asseguren una experiència còmoda durant l'ús, evitant molèsties fins i tot en sessions prolongades. La superfície està dissenyada per adaptar-se a diferents parts del cos, cosa que el fa versàtil i efectiu per alleujar molèsties en coll, esquena, cames o fins i tot peus.

Amb una potència de 14,4 W i un cable d'alimentació de 1,8 metres, aquest coixí combina rendiment i comoditat. El seu disseny compacte i portàtil permet transportar-lo fàcilment, sent una excel·lent opció per a aquells que desitgen gaudir d'un massatge en qualsevol moment.

Per només 24,99 euros, aquest massatjador de Lidl ofereix una relació qualitat-preu difícil de superar. És una inversió assequible per a aquells que busquen un producte funcional i eficient que millori el seu benestar.

Preus i ofertes actualitzats el dia 07/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis