Ni Ikea, ni Zara Home: Carrefour té el set que enamora a tothom a preu de riure

Carrefour ha sorprès els seus clients amb una promoció especial en articles de parament. Entre les ofertes destacades, es troba un conjunt de peces dissenyat per a l'ús diari. Aquest set combina funcionalitat i estètica, a més d'una qualitat que garanteix que ens duri molts anys.

Vaixella de vidre opal: elegància i resistència per a la teva taula

La vaixella de Bergner, disponible a Carrefour, està fabricada en vidre opal, un material reconegut per la seva resistència i acabat impecable. Aquest tipus de vidre és 100% higiènic, cosa que assegura una superfície no porosa que evita l'acumulació de bacteris i facilita la seva neteja. A més, és reciclable i ecològic, alineant-se amb pràctiques sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.

El disseny d'aquesta vaixella és modern i elegant, amb un acabat blanc que s'integra perfectament en qualsevol estil de cuina o menjador. La seva versatilitat la fa adequada tant per a ocasions especials com per a l'ús diari. La simplicitat del seu color i forma permet que els aliments siguin els protagonistes, realçant la presentació de cada plat.

Un dels avantatges del vidre opal és la seva resistència al xoc tèrmic, cosa que significa que pot suportar canvis bruscos de temperatura sense trencar-se. Això permet que la vaixella sigui apta per al seu ús en microones, rentavaixelles i congelador, oferint una gran comoditat en el seu maneig diari. A més, el material és lliure de plom i cadmi, garantint que no hi ha transferència de substàncies nocives als aliments.

El set més complet a un preu immillorable a Carrefour

El conjunt inclou 12 peces, distribuïdes en serveis per a quatre persones. Aquests tenen un plat pla de 25 cm de diàmetre, un plat fondo de 20 cm, i un plat de postres de 17 cm. Aquesta composició cobreix les necessitats bàsiques de qualsevol àpat, des de l'esmorzar fins al sopar.

Sent apta per a rentavaixelles, la seva neteja és ràpida i eficient, estalviant temps en el manteniment diari. La seva capacitat per resistir baixes temperatures la fa ideal per emmagatzemar aliments al congelador sense necessitat de canviar de recipient. A més, el seu ús en microones permet escalfar els aliments directament al plat, simplificant la preparació dels àpats.

El més destacat d'aquesta oferta és el seu preu rebaixat. Carrefour ofereix aquest conjunt de vaixella per 9,99 euros, una oportunitat única per renovar el parament de la llar sense fer una gran inversió. Aquesta promoció està disponible tant en botigues físiques com a la pàgina web de Carrefour, facilitant l'accés a tots els clients interessats.

No deixis passar l'oportunitat d'adquirir aquesta vaixella de vidre opal de Bergner a Carrefour. Combina disseny, funcionalitat i un preu excepcional, convertint-se en una opció ideal per a aquells que busquen qualitat i estil a la seva taula diària.

Preus i ofertes actualitzats el dia 28/02/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis