Sorprenent canvi de Mercadona amb un dels seus productes més venuts: 'Les noto...'

Les tovalloletes fresques i perfumades de Mercadona, un dels productes més populars per a la cura del nadó, han introduït canvis significatius. Encara que semblen les mateixes a simple vista, Mercadona ha confirmat que s'han realitzat ajustos importants per millorar la seva qualitat i funcionalitat. Aquestes novetats prometen continuar sent un referent per a la cura diària dels més petits.

Noves fibres sense plàstic i una sensació més humida

Un dels canvis més rellevants en les tovalloletes fresques i perfumades de Mercadona és la seva nova composició. Ara estan fabricades amb fibres sense plàstic, un material procedent de la fusta que les fa més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient. Aquest detall no només contribueix a la cura del planeta, sinó que també assegura una major suavitat en cada ús.

A més, Mercadona ha incrementat la impregnació de les tovalloletes per oferir una millor sensació d'humitat. Aquest canvi garanteix una neteja més efectiva i agradable, ideal per a la cura diària del nadó. La major humitat també les fa més pràctiques per als pares que busquen un producte còmode i funcional.

El nou disseny manté la resistència característica d'aquestes tovalloletes, però amb un enfocament més ecològic. Aquest equilibri entre sostenibilitat i durabilitat assegura que continuïn sent una opció fiable per a la cura de la pell delicada dels nadons. Aquest canvi respon a una creixent demanda de productes més responsables amb el medi ambient.

Per completar l'experiència, les tovalloletes conserven el seu format pràctic, disponible en paquets individuals de 24 unitats, en paquets de 80 unitats o en packs de tres paquets de 80 unitats. Aquests formats s'adapten a les necessitats de qualsevol llar, des de sortides ràpides fins a l'ús diari.

Un perfum renovat que deixa empremta

Un altre dels canvis destacats és la incorporació d'un nou perfum, dissenyat per durar més temps. Aquest aroma renovat ofereix una fragància fresca i agradable que roman fins i tot després d'usar les tovalloletes. Aquest detall aporta un toc especial, fent que el producte sigui encara més apreciat en la cura del nadó.

La millora del perfum és una de les novetats que més ha cridat l'atenció dels clients. A les xarxes socials, com X, alguns usuaris ja havien notat aquesta diferència. Mercadona va confirmar que el nou aroma va ser dissenyat pensant en oferir una experiència més completa i duradora.

Aquestes tovalloletes continuen destacant per la seva relació qualitat-preu, mantenint-se com una de les opcions més econòmiques i pràctiques del mercat. Per només 0,75 euros, es pot adquirir un paquet de 24 unitats, mentre que el paquet de 80 unitats costa 1,05 euros. Els packs de tres paquets de 80 unitats estan disponibles per 3 euros, cosa que les converteix en una elecció assequible per a les famílies.

Amb aquestes novetats, Mercadona ha aconseguit millorar un producte que ja era un èxit a les seves botigues. Les noves fibres sense plàstic, la major impregnació i el perfum renovat són només alguns dels canvis. Aquests consoliden les tovalloletes fresques i perfumades com una opció imprescindible en la cura diària dels nadons.

