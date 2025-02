Avui arriba a Lidl l'aparell més desitjat de l'any: una barbaritat barata i efectiva

Lidl sap que la connectivitat a la llar és essencial en la vida moderna. No obstant això, no totes les àrees de la casa reben un senyal d'internet estable. Per solucionar aquest problema, Lidl ha llançat avui un dispositiu que promet ampliar la cobertura de la teva xarxa de manera eficient i sense complicacions.

Més cobertura i estabilitat per a la teva xarxa WiFi

Aquest nou amplificador de senyal WiFi destaca per la seva capacitat per millorar la cobertura en espais on el senyal és dèbil. Equipat amb dues antenes externes, permet una transmissió de dades de fins a 300 Mbps. A més, utilitza la tecnologia Wi-Fi 802.11n, la qual cosa garanteix una connexió estable i ràpida en tot moment.

Un del seus grans avantatges és la seva facilitat d'instal·lació. Després d'una senzilla configuració, es pot col·locar en qualsevol lloc de la casa per maximitzar la qualitat del senyal. Això és especialment útil en llars amb diverses habitacions o parets gruixudes que dificulten la propagació del WiFi.

Aquest dispositiu també és capaç de suportar fins a 24 dispositius connectats simultàniament. Això el fa ideal per a famílies nombroses o per a oficines domèstiques on s'utilitzen diversos aparells al mateix temps. Des de smartphones i tauletes fins a ordinadors i dispositius intel·ligents, tots poden beneficiar-se d'una connexió millorada.

A més, la seva configuració és molt intuïtiva gràcies a l'aplicació Mi Home. Amb uns pocs passos, es pot integrar a la xarxa existent sense complicacions. L'app també permet gestionar i supervisar el rendiment del dispositiu, assegurant que sempre funcioni de manera òptima.

Compacte, eficient i a un preu imbatible

El disseny de l'amplificador és compacte i discret, amb dimensions aproximades de 8,4 x 10 x 8,2 cm. Això facilita la seva instal·lació en qualsevol presa de corrent sense ocupar molt espai. La seva estètica sòbria permet que s'integri fàcilment en qualsevol entorn sense cridar l'atenció.

A més de millorar la cobertura WiFi, aquest dispositiu contribueix a una major eficiència en l'ús de la xarxa. En reduir les zones mortes i optimitzar el senyal, es minimitzen les interrupcions durant activitats com videotrucades, streaming o jocs en línia. Això es tradueix en una experiència d'usuari més fluida i satisfactòria.

És una solució econòmica per evitar inversions més costoses en infraestructura de xarxa. Amb una instal·lació senzilla i sense necessitat de cables addicionals, es pot millorar significativament la qualitat de la connexió sense grans despeses.

Aquest dispositiu ja està disponible a les botigues Lidl a un preu rebaixat de 12,99 euros. Una opció assequible per a aquells que busquen millorar la seva connectivitat sense realitzar una gran inversió. No perdis l'oportunitat de potenciar la teva xarxa domèstica amb aquest pràctic amplificador.

