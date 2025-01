Aquest dilluns arriba a Lidl el producte ideal per lluir unes dents perfectes: bogeria

Lidl ha tornat a sorprendre els seus clients amb un producte que, sense ser novetat, s'ha convertit en un dels més venuts. El seu irrigador bucal, dissenyat per millorar la higiene dental, ha captat l'atenció de qui busca una neteja profunda més enllà del raspallat tradicional. Amb una combinació de funcionalitat, disseny compacte i un preu imbatible, aquest dispositiu s'ha posicionat com una opció imprescindible per a la cura bucal.

Característiques i avantatges de l'irrigador de Lidl

L'irrigador bucal de Lidl és un dispositiu que elimina eficaçment les restes de menjar i la placa bacteriana en zones on el raspall de dents no arriba. El seu ús està recomanat per millorar la neteja de les dents i genives, sent una gran ajuda per a qui porta brackets o pròtesis dentals. El seu disseny ergonòmic i el seu dipòsit de 200 ml incorporat al mànec permeten un ús còmode i sense interrupcions.

Aquest model ofereix tres nivells d'intensitat del raig d'aigua, adaptant-se a diferents necessitats. L'opció Normal és ideal per a l'ús diari, mentre que el mode Jet proporciona una neteja profunda, eliminant les restes de menjar més difícils. D'altra banda, l'ajust Soft està pensat per a un massatge suau de les genives, afavorint la circulació sanguínia i reduint el risc d'inflamació.

L'irrigador també inclou dues boquilles intercanviables, identificades amb anells de colors per facilitar el seu ús compartit. A més, compta amb una certificació IPX-7, la qual cosa significa que està protegit contra esquitxades i pot usar-se sense preocupacions al bany. El seu disseny permet muntar-lo a la paret i inclou el material necessari per a la seva instal·lació.

El cable de càrrega USB el converteix en una opció pràctica per portar-lo de viatge o usar-lo en diferents llocs sense dependre d'endolls específics. La seva bateria ofereix una autonomia suficient per a diversos usos abans de necessitar recàrrega, cosa que el fa encara més funcional per al dia a dia.

Un complement perfecte per a la rutina d'higiene bucal

Incorporar l'irrigador de Lidl a la rutina d'higiene dental és una excel·lent manera de complementar el raspallat i l'ús del fil dental. El seu potent raig d'aigua ajuda a eliminar bacteris i residus acumulats en espais interdentals, contribuint a una neteja molt més profunda i efectiva. Això resulta especialment beneficiós per prevenir problemes com la gingivitis o el mal alè.

A més, el massatge a les genives ajuda a enfortir el teixit gingival i millorar la circulació. Això pot reduir la sensibilitat dental i la inflamació. Per a qui porta ortodòncia, l'irrigador es converteix en un aliat clau, ja que facilita la neteja en zones de difícil accés on els brackets poden acumular restes de menjar.

Per potenciar encara més els seus beneficis, es recomana usar col·lutoris específics al dipòsit de l'irrigador, seguint sempre les indicacions del fabricant. També es pot combinar amb el raspall de dents elèctric, assegurant una higiene completa i profunda.

Aquest dispositiu és una alternativa econòmica i eficaç davant d'altres models del mercat, que solen superar els 50 euros. Lidl ha aconseguit oferir una solució accessible per millorar la salut bucal sense necessitat de grans inversions. Amb el seu preu de 19,99 euros i la seva disponibilitat a botigues a partir del dilluns 3 de febrer, s'espera que aquest producte continuï arrasant.

Preus i ofertes actualitzats el dia 31/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis