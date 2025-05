Acaba d'arribar a Mercadona el producte que casa teva demanava a crits: fa una olor meravellosa

Mercadona no deixa de sorprendre amb productes que transformen la rutina diària en quelcom molt més agradable. Aquesta vegada han llançat quelcom que està causant furor entre els seus clients. Una novetat única que omple de frescor qualsevol racó de la teva llar, sense complicacions.

El nou recanvi que transforma la teva llar

Mercadona ha llançat el recanvi Coconut Cream, un ambientador elèctric amb una fragància única de coco que aporta un toc tropical. El recanvi té una intensitat de fragància nivell 4, la qual cosa permet gaudir d'un ambient agradable sense que l'aroma sigui aclaparador. A més, el seu format de 25 ml el converteix en l'opció ideal per a habitacions de mida petita o mitjana.

Aquest recanvi té una durada que varia segons la intensitat de la fragància seleccionada. En la seva posició mínima, el recanvi Coconut Cream pot durar fins a 75 dies, la qual cosa el converteix en una opció molt duradora. Si prefereixes una fragància més intensa o comptes amb espais més grans, la posició màxima redueix la durada a 50 dies.

El preu d'aquest recanvi és d'1,60 euros, la qual cosa el converteix en una opció accessible per a tothom. Comparat amb altres ambientadors elèctrics disponibles al mercat, Coconut Cream ofereix una excel·lent relació qualitat-preu. La durabilitat del producte i el seu fàcil ús el fan molt atractiu, podent gaudir d'una fragància de qualitat a la teva pròpia llar.

Utilitzar aquest recanvi és molt senzill, ja que només necessites destapar l'ampolla, inserir-la en el difusor i connectar-lo a la corrent. En pocs minuts, l'ambient començarà a impregnar-se amb la fragància a coco, creant una atmosfera relaxant i acollidora a la teva llar. La facilitat d'instal·lació i el mínim manteniment fan que aquest recanvi sigui una opció convenient per a qualsevol persona.

Així s'utilitza el recanvi de Mercadona

El recanvi de Mercadona és fàcil d'utilitzar i s'adapta a qualsevol llar sense complicacions. Primer, destapa l'ampolla i guarda el tap en un lloc segur per evitar accidents. A continuació, col·loca l'ampolla en el difusor, assegurant-te que estigui ben alineada i en posició vertical per evitar vessaments o fallades.

Un cop l'ampolla està ben col·locada en el difusor, connecta'l a una presa de corrent. Si l'endoll necessita ajustos, gira'l fins que quedi completament vertical, garantint que l'aparell funcioni correctament. En aquest moment, el recanvi començarà a alliberar la seva fragància tropical, impregnant l'ambient amb el seu aroma agradable i durador.

L'intensitat de l'aroma es pot ajustar segons les necessitats de la llar. Si tries la posició mínima, el recanvi pot durar fins a 75 dies, la qual cosa el fa perfecte per a espais més petits o per a aquells que prefereixen un toc subtil de fragància. En la posició màxima, el producte s'ajusta a habitacions més grans, i la durada es redueix a 50 dies.

Quan el recanvi s'hagi esgotat, el procés de reemplaçament és ràpid i senzill. Gira l'ampolla cap a la dreta per alliberar-la del difusor i després, retira-la amb cura. Aquest sistema facilita el manteniment i assegura que el producte funcioni de manera eficient en tot moment.

Preus i ofertes actualitzats el dia 14/05/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis