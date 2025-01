Avui arriba a Lidl el producte perfecte per convertir-te en un xef professional: bogeria

A partir d'avui, Lidl sorprèn els seus clients amb una pràctica taula de tallar de bambú que incorpora una bàscula digital extraïble. Aquest utensili de cuina combina funcionalitat i disseny, facilitant les tasques culinàries diàries. Disponible a totes les botigues de Lidl, es presenta a un preu molt competitiu.

Característiques destacades de la taula de tallar de Lidl

La taula està fabricada en bambú amb certificació FSC, la qual cosa garanteix una gestió forestal responsable. Aquest material és conegut per la seva durabilitat i resistència, a més de ser amable amb les fulles, preservant el seu tall per més temps. Les potes antilliscants proporcionen estabilitat durant l'ús, evitant moviments indesitjats.

Incorpora una bàscula de vidre digital extraïble, capaç de pesar amb precisió fins a 5 kg. La pantalla LCD facilita la lectura de les medicions, i permet canviar entre diferents unitats de mesura com grams, unces i mil·lilitres. La funció de tara i l'apagat automàtic després d'aproximadament 3 minuts d'inactivitat optimitzen la seva eficiència energètica.

Un pràctic canal per a suc envolta la superfície de tall, recollint líquids i mantenint el taulell net. A més, inclou una safata de recollida que es fixa a la taula. D'aquesta manera, es facilita el traspàs dels aliments tallats i millora l'organització a la cuina.

El set complet consta de la taula de tallar amb espai per a la bàscula, la bàscula de vidre digital, la safata de recollida i dues piles AAA necessàries per al seu funcionament. Aquest conjunt integral està dissenyat per millorar l'experiència culinària, oferint eines pràctiques i de qualitat.

Avantatges de triar la taula de tallar de bambú de Lidl

Optar per utensilis de bambú, com aquesta taula de tallar, contribueix a una cuina més sostenible. El bambú és un recurs renovable que creix ràpidament, i el seu ús ajuda a reduir la dependència de materials plàstics. A més, la seva superfície natural posseeix propietats antibacterianes, aportant una capa addicional d'higiene.

L'integració de la bàscula digital directament a la taula de tallar estalvia espai i temps a la cuina. Aquesta funcionalitat permet pesar ingredients mentre es preparen, agilitzant el procés de cocció i reduint la necessitat de múltiples utensilis.

El disseny elegant i funcional d'aquest producte s'adapta a diverses decoracions de cuina, aportant un toc modern i pràctic. La facilitat de neteja i manteniment del bambú, juntament amb la bàscula extraïble, asseguren una llarga vida útil del producte.

Amb un preu de 14,99 euros, Lidl ofereix una solució assequible sense comprometre la qualitat. Aquesta taula de tallar amb bàscula integrada és una inversió intel·ligent per a aquells que busquen millorar el seu equipament de cuina amb productes versàtils i duradors.

Preus i ofertes actualitzats el dia 24/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis