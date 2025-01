Aquest és el nou supermercat que està arrasant a Tarragona: més de 1.000 m²

El centre de Tarragona ha donat la benvinguda a un nou espai que captarà l'atenció de molts clients. Aquest supermercat ofereix una proposta diferent i té la gastronomia asiàtica com a protagonista. Els tarragonins han acollit amb entusiasme l'arribada d'aquest innovador establiment, que promet ser un punt de referència a la ciutat.

El nou supermercat ha generat grans expectatives, gràcies al seu concepte únic i a la seva ubicació estratègica. En només uns mesos, s'ha convertit en el preferit de molts, no només pels articles que ofereix, sinó per la seva mida i diversitat.

Una gran obertura al cor de Tarragona

Després de mesos d'espera, el supermercat DayDayGo ha obert les portes a l'Avinguda Ramon i Cajal, on abans hi havia el Caprabo, a prop de la Font del Centenari a Tarragona. Amb una impressionant superfície de 1.387 m², aquest nou establiment s'ha convertit en el més gran del seu tipus a la província. La seva inauguració ha atret nombrosos tarragonins, curiosos per descobrir una oferta única d'aliments asiàtics que no es troben fàcilment en altres llocs.

Aquest és el tercer supermercat de la cadena a Catalunya, després dels seus exitosos establiments a Barcelona i Badalona. No només ofereixen productes alimentaris, sinó també electrodomèstics i utensilis de cuina, un fet que el converteix en una opció completa per als amants de la cultura asiàtica. La popularitat de la gastronomia asiàtica ha estat un dels factors clau per a l'obertura d'aquest local, que es troba en una de les zones més transitades de la ciutat.

Una marca que deixa empremta a Catalunya

DayDayGo és una cadena de supermercats que ha aconseguit captar l'atenció dels consumidors gràcies a la seva proposta única d'articles exòtics i curiosos. A Barcelona, per exemple, la botiga ubicada a la Ronda de Sant Pere s'ha fet viral a les xarxes, a causa de la varietat de productes que ofereix a preus competitius. Entre els seus articles més populars es troben les broquetes de gelatina, les patates sabor a cervesa i el te amb formatge, que han deixat molts sorpresos pels seus sabors inusuals.

La marca compta també amb un establiment a Badalona, que s'ha guanyat el títol d'“el supermercat asiàtic més gran de Catalunya”. L'èxit de DayDayGo en aquestes ciutats ha estat tal que, amb la seva arribada a Tarragona, s'espera que continuï recollint èxits. Els seus articles, sovint difícils de trobar en altres comerços, estan donant una nova vida a l'oferta gastronòmica de la regió.

El supermercat ha apostat per una experiència de compra diferent, amb aliments que van més enllà del tradicional i una proposta que atrau els amants del menjar diferent. Sens dubte, aquest establiment s'ha convertit en una de les novetats més esperades a Tarragona.