Ni patates ni fuet: Aquest snack de Mercadona és exquisit i agrada a tot Espanya
Una proposta de Mercadona pensada per acompanyar-te en els teus plans d’estiu amb comoditat i molt de sabor
Mercadona manté a les seves prestatgeries un clàssic que segueix funcionant a la perfecció quan arriba la calor. Un format pensat per a plans informals i moments en què la comoditat mana. El seu equilibri entre practicitat i sabor el manté vigent any rere any.
A Mercadona saben que alguns productes no necessiten canvis per continuar sent un encert a l'estiu. Aquest s'adapta igual de bé a la platja, al parc o a la terrassa de casa. La seva mida i presentació el converteixen en un habitual de qui prefereix gaudir sense complicacions.
L'aperitiu més còmode per a qualsevol escapada
Mercadona té un producte pensat per a qui vol gaudir sense complicar-se. Es presenta en un pack de tres envasos petits, fàcils de guardar i transportar sense ocupar gaire espai. El format està dissenyat perquè la quantitat sigui sempre l'adequada.
Són olives verdes farcides d'anxova, amb un sabor equilibrat que combina la suavitat de l'oliva amb el toc salí de l'anxova. Cada pot conté 50 grams, cosa que permet consumir-lo de manera controlada. Així, pots obrir-ne un i deixar la resta per més tard.
El preu del pack és d'1,75 euros, cosa que el converteix en una opció econòmica i accessible. Les pots trobar a la secció de conserves, al costat d'altres productes clàssics d'aperitiu. No és novetat, però continua sent un dels bàsics més buscats.
Aquestes olives de Mercadona encaixen en tot tipus de plans a l'aire lliure, des d'un pícnic al parc fins a una pausa a la sorra. No necessites coberts ni plats, només obrir i gaudir. És una solució pensada per a qui prioritza la comoditat sense renunciar al sabor.
Un format pràctic que s'adapta a qualsevol moment
L'envàs lleuger i compacte permet portar-lo fins i tot en una bossa petita o a la motxilla de platja. Això el fa perfecte per no carregar pes extra i gaudir de l'aperitiu sense esforç. A més, el tancament assegura que no hi hagi vessaments.
El sabor combina la textura carnosa de l'oliva manzanilla amb la intensitat característica de l'anxova. Aquest contrast és ideal per a qui vol un aperitiu clàssic però amb personalitat. Manté l'essència mediterrània a cada mos.
Els tres pots individuals permeten ajustar la quantitat segons l'ocasió. Si només necessites un petit mos, pots obrir-ne un i guardar els altres sense que perdin frescor. Això evita malbarataments i assegura un consum més racional.
Mercadona manté aquest producte de manera constant al seu assortiment, cosa que en garanteix la disponibilitat durant tot l'any. No cal esperar promocions per trobar-lo, i la seva relació qualitat-preu el converteix en un habitual a moltes cistelles de la compra.
