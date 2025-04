Aquest és l'aparell de Lidl que ho fa tot a la cuina: no s'havia vist res igual

Lidl té just el que necessites per simplificar el teu temps a la cuina. Amb un disseny pràctic i fàcil d'usar, és ideal per a tot tipus de preparacions, ja siguis principiant o expert. A més, la seva mida compacta permet guardar-lo sense ocupar molt espai, tot a un preu irresistible.

Disseny pràctic i fàcil d'usar

El primer que et sorprendrà d'aquest dispositiu és com de fàcil és de manejar. Amb el seu bol desmuntable de 2,5 litres, pots fer grans quantitats sense haver de repetir el procés diverses vegades. A més, es plega perquè puguis guardar-lo sense que ocupi més espai del necessari.

El bol té gir automàtic, cosa que fa que barrejar tot tipus d'ingredients sigui un joc de nens. I el millor? No hauràs de preocupar-te per les esquitxades gràcies a la tapa amb tancament hermètic, que a més té una obertura per omplir fàcilment. Això el converteix en un producte ideal per evitar desastres a la cuina mentre prepares la teva recepta preferida.

El braç batedor amb fulla d'acer inoxidable et donarà un resultat perfecte, ja sigui per a batuts, sopes o qualsevol barreja. A més, els accessoris, com les varetes amassadores i mescladores d'acer inoxidable, t'ajudaran amb tot tipus de preparacions, des de batre clares d'ou fins a amassar pa casolà. Aquest dispositiu té tot el que necessites per treballar amb comoditat i sense complicacions.

El millor és que és súper fàcil de netejar, així que pots gaudir de les teves preparacions sense haver de passar hores recollint. Gràcies al seu disseny modular, pots netejar cada peça sense esforç, cosa que t'estalvia temps i energia a la cuina.

Oferta només disponible aquesta setmana

Aquest dispositiu multifuncional està disponible a Lidl per només 12,99 euros, cosa que el converteix en una opció increïblement assequible per tenir una eina de qualitat a casa. Pots aconseguir-lo a les botigues físiques de Lidl o comprar-lo en línia, cosa que et permet triar com prefereixes portar-lo a casa.

Per menys de 15 euros, estàs comprant una batedora que, encara que petita i econòmica, té característiques de dispositius més cars. Amb una potència de 300 W i accessoris d'acer inoxidable, obtens un producte complet que farà tot el que necessites sense deixar-te un ull de la cara.

Lidl el té disponible per a tu únicament a la seva pàgina web en el seu apartat de gangues d'aquesta setmana. Aquest producte és perfecte per a aquells que busquen qualitat, funcionalitat i preu. Amb Lidl, aconseguir una eina de cuina pràctica mai no va ser tan fàcil ni tan barat.

Aquest dispositiu és ideal per a aquells que busquen versatilitat i bon rendiment a la cuina sense haver de gastar massa. Amb tots els seus accessoris inclosos, pots realitzar una gran varietat de tasques com batre, barrejar o amassar amb total comoditat. La facilitat d'ús i el seu disseny compacte el converteixen en l'opció perfecta per a aquells que necessiten un producte eficient i econòmic.

Preus i ofertes actualitzats el dia 18/04/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis