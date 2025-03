Aldi desvela el truc que han de conèixer ja els seus clients de tot el món: sense paraules

ALDI ha guanyat popularitat als Estats Units i arreu del món pel seu enfocament en preus baixos i productes de qualitat. La companyia alemanya es distingeix per la seva estratègia de reabastiment. Molts clients, acostumats a veure prestatges buits, es pregunten: quan reposa els seus productes? La resposta és clau per a aquells que busquen trobar sempre el més fresc a les góndoles.

El calendari d'ALDI

ALDI abasteix certs productes frescos diàriament, com fruites, verdures i làctics. Tanmateix, la reposició dels articles més comuns ocorre un cop a la setmana, específicament els dimecres.

Això es deu a una política de reposició eficient que té com a objectiu reduir tant el cost laboral com el desaprofitament. El sistema assegura que els productes als prestatges siguin frescos, a més, també minimitza la necessitat que els empleats gestionin l'inventari constantment.

Al contrari d'altres cadenes de supermercats, ALDI opta per reposar una gran part del seu inventari només els dimecres. Aquesta estratègia permet a la botiga optimitzar la logística, ja que els empleats poden treballar en el reabastiment sense haver d'estar supervisant prestatges constantment. D'aquesta manera, el supermercat manté els seus costos baixos, cosa que alhora li permet oferir preus més competitius.

Per què els dimecres?

La raó darrere d'aquesta elecció de dia es deu al fet que és el moment ideal per maximitzar l'eficiència operativa. En fer-ho els dimecres, ALDI assegura que els clients trobin productes frescos sense haver de lidiar amb el desabastiment.

També és el dia en què la botiga llança els seus populars "ALDI Finds", ofertes especials de productes limitats amb descomptes importants. Si busques aprofitar aquestes ofertes, la millor opció és visitar al matí del dimecres per assegurar-te que els productes encara estiguin disponibles.

El model de reposició setmanal d'ALDI ofereix diversos avantatges tant per a la botiga com per als consumidors. Primer, permet que el supermercat tingui un control més estricte sobre l'inventari. Això redueix la quantitat de productes que queden sense vendre als prestatges, cosa que pot contribuir al desaprofitament.

A més, com que no es mantenen tantes marques i productes en estoc, el personal pot fer un seguiment més efectiu de l'inventari sense la necessitat de revisar-lo diàriament.

ALDI i els seus productes de marca pròpia

ALDI no és conegut per la seva àmplia varietat de marques de productes i gran part de la seva oferta està composta per marques pròpies. Aquesta estratègia té com a propòsit reduir els costos, tant en l'adquisició de productes com en la gestió d'inventaris. En no dependre de tantes marques, té menys productes que gestionar, cosa que li permet ser més eficient en els seus processos de reposició i mantenir preus baixos.

Aquest enfocament també té els seus inconvenients, ja que alguns clients poden no trobar certs productes o marques que solen buscar en altres supermercats. Tanmateix, l'estratègia ha demostrat ser exitosa per a aquells que busquen opcions assequibles i que no s'adhereixen estrictament a marques populars.

Els desafiaments del procés

Encara que la majoria dels productes frescos es reposen diàriament, ALDI enfronta reptes logístics per assegurar que tots els seus productes estiguin disponibles quan els clients els busquin. Si bé la reposició setmanal facilita la gestió de l'inventari, també pot ocasionar que alguns productes s'esgotin ràpidament, especialment aquells que formen part de les ofertes especials. En aquest sentit, la recomanació per als compradors és que visitin la botiga d'hora, sobretot els dimecres, per aprofitar les millors ofertes i trobar el més fresc.