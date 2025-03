Aldi deixa els seus clients americans atònits: ni Costco ni Walmart ho han fet

Aldi està provant un model innovador que podria canviar la manera en què comprem en el futur. En una de les seves botigues de Londres, Aldi ha començat a cobrar un precàrrec als clients per ingressar a l'establiment. Aquest experiment podria arribar als supermercats dels Estats Units si té èxit.

L'aposta d'Aldi

Aquesta aposta d'Aldi es prova en una botiga Shop&Go a Greenwich, Londres. En lloc d'una caixa tradicional, els compradors han d'escanejar els seus productes amb el seu telèfon mòbil. Després, poden pagar a través de l'aplicació d'Aldi sense fer cues.

El curiós és que, abans d'ingressar a la botiga, els clients han de realitzar un pagament previ de 10 lliures per poder entrar. Serien uns $13 als Estats Units o 12 euros a Europa. Aquest dipòsit s'utilitza després per pagar els productes comprats. Si el total és major, el client paga la diferència; si és menor, es retorna el sobrant, encara que no de manera immediata.

La tecnologia darrere de l'experiència

Aldi no només elimina les cues de pagament, sinó que també utilitza tecnologia avançada per fer el procés més àgil. En lloc d'interactuar amb un caixer, els clients simplement escanegen els articles que volen comprar i se'n van. Les càmeres de seguretat, equipades amb intel·ligència artificial, permeten identificar els productes que els clients col·loquen a les seves bosses.

L'interessant és que també detecta quan un client decideix retirar un article de la seva bossa. En aquest cas, el sistema ajusta el preu automàticament, assegurant-se que només es cobri pel que es compra realment.

Què significa això per als EUA?

Encara que aquest sistema es prova només a Londres, podria estendre's a altres països, inclosos els Estats Units. Si l'experiment té èxit, aquest tipus de tecnologia podria arribar a les botigues Aldi a ciutats dels EUA, especialment en àrees d'alt trànsit. En llocs on la comoditat i la rapidesa són essencials, un sistema com aquest podria ser molt atractiu per als compradors.

Les cadenes de supermercats als Estats Units podrien adoptar aquest tipus de tecnologia per reduir les llargues cues i millorar l'experiència de compra. Aldi està demostrant com la intel·ligència artificial i la tecnologia de reconeixement poden simplificar el procés de pagament i fer-lo més eficient.

Quines implicacions tindria per als consumidors nord-americans?

Aquesta és una manera de fer més ràpid el procés de compra. A més, és també una manera d'adaptar les botigues als nous temps. En un país on la conveniència és clau, Aldi està demostrant que pot competir amb altres grans supermercats fent que les compres siguin més ràpides i fàcils.

A més, el cobrament previ a l'ingrés podria convertir-se en una opció interessant per a botigues als EUA. En llocs molt concorreguts, on l'espai és limitat i els compradors volen evitar les esperes, el model podria ser ben rebut. No obstant això, alguns consumidors podrien sentir-se incòmodes amb la idea d'haver de pagar abans de realitzar la compra.

El futur de les compres en supermercats

El d'Aldi a Greenwich és només un experiment, però si té èxit, podria ser només el començament. Les cadenes de supermercats dels EUA podrien seguir el seu exemple i començar a implementar tecnologies similars per fer que les compres siguin més eficients i convenients.