Josep Ametller, propietari d'Ametller Origen, deixa anar la bomba: ‘De cara a 2025…’

El grup Ametller Origen continua collint èxits. La companyia ha tornat a registrar xifres rècord en vendes, consolidant-se com un referent en el sector. A més a més, tot apunta que aquest 2025 portarà encara més sorpreses.

Josep Ametller, cofundador i conseller delegat, ha avançat alguns dels seus plans per a la marca. La firma catalana no només vol continuar creixent, també busca enfortir la seva marca. S'acosten canvis importants.

Un creixement rècord i una expansió estratègica

L'any 2024, Ametller Origen va assolir els 681 milions d'euros en facturació, un 23% més que el 2023. Aquest creixement es deu, en part, a l'obertura de deu nous establiments, cosa que va elevar el nombre total de botigues a 146. A més, l'empresa compta amb 1,2 milions de clients, un 77% més que fa cinc anys, i una quota de mercat del 3,63%.

Les noves botigues s'han inaugurat en ubicacions clau com Vielha, Tarragona, Blanes, Vic, Andorra, Barcelona i Sant Cugat del Vallès, segons informa El Economista. No obstant això, no tot el creixement es deu a l'expansió física.

La companyia també ha aconseguit augmentar les vendes a les botigues ja existents. Segons Josep Ametller, en un recent comunicat, “gairebé tot el creixement s'ha generat per un major volum a botiga i no per preu”. Això indica una sòlida estratègia de fidelització i captació de nous clients.

L'enfocament d'Ametller Origen en oferir productes frescos i de qualitat ha estat clau en el seu èxit. A més, el seu compromís d'acostar la proposta comercial a més llocs de Catalunya sembla estar donant els seus fruits. Tot això posa les bases per a un 2025 prometedor.

Diversificació i plans futurs

Ametller Origen no només és un grup de supermercats, també té inversions en plats preparats i agricultura. En plats preparats va incrementar un 20% la seva facturació, assolint els 31 milions d'euros. Aquesta línia de negoci inclou cremes, truites i làctics, que ja es venen en altres cadenes de supermercats.

D'altra banda, la branca agrícola, amb cultius a Catalunya, Alacant, Múrcia, Sòria i Almeria, va aconseguir superar els 72 milions d'euros en facturació. Aquest enfocament en la producció pròpia reforça el control de qualitat i la frescor dels productes que l'empresa ofereix als seus clients.

Josep Ametller ha deixat clar que la companyia continuarà reinvertint els seus beneficis en el creixement futur. “De cara a 2025, estem en forma per continuar la nostra proposta a més llocs de Catalunya i dotar de més múscul els nostres verticals agrícoles i d'elaboració d'aliments”, va afirmar.

L'enfocament d'Ametller Origen en enfortir les seves divisions més enllà dels supermercats mostra una clara intenció de diversificació. La combinació d'expansió geogràfica, creixement en vendes i desenvolupament de productes propis serà clau per mantenir el ritme en un mercat competitiu.

A mesura que la companyia avança aquest 2025, caldrà estar atents als propers moviments de Josep Ametller. Tot apunta que el creixement i la innovació continuaran marcant el rumb d'aquesta exitosa firma catalana.