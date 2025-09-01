Adeu motxilla: Aquesta bogeria de Lidl la demanava mitja Espanya i és ideal cada dia
Una proposta de Lidl que combina comoditat i preu ajustat, pensada per a qui vol facilitar la seva rutina diària
A Lidl sempre hi apareixen idees que es tornen tendència en el dia a dia. La marca sap barrejar estil i practicitat sense perdre de vista la butxaca. Lidl aconsegueix destacar sense esforç.
Cada vegada que Lidl presenta alguna cosa útil, l'interès creix de seguida. La proposta s'adapta a rutines exigents i moments molt diferents. Lidl torna a sorprendre amb allò inesperat.
L'opció pràctica que està marcant tendència en consum diari
Lidl s'ha consolidat com un referent en productes pensats per al dia a dia, combinant utilitat i preu ajustat. Entre el seu catàleg destaca una solució molt pràctica per transportar menjar. S'ha convertit en un imprescindible per a qui cerca comoditat i organització en qualsevol rutina.
La proposta consisteix en una bossa isotèrmica que inclou carmanyoles dissenyades per mantenir el menjar fresc i ben protegit. El set està fabricat amb material reciclat i aposta per la sostenibilitat. És lleugera, resistent i amb un disseny pensat per adaptar-se a qualsevol situació quotidiana.
El seu sistema combina aïllament tèrmic i acumulador de fred per garantir que els aliments es conservin durant hores. El compartiment principal és ampli i fàcil d'organitzar. A més, la solapa frontal amb butxaca de xarxa integrada permet portar accessoris i objectes petits de manera ordenada.
El pack porta quatre recipients a joc, dos de grans de 900 ml i dos de petits de 200 ml, ideals per separar àpats i snacks. Són aptes per a microones sense tapa i també rentavaixelles. Tot plegat converteix aquest conjunt de Lidl en una alternativa funcional per a qui menja fora de casa sovint.
Bossa isotèrmica pensada per al dia a dia
Un dels punts forts és la practicitat del disseny, que inclou nansa de transport i corretja desmuntable per portar-la a l'espatlla. El tancament de cremallera és de la marca YKK, cosa que assegura durabilitat i bon ús prolongat. La mida compacta de 20,5 x 20 x 18 cm facilita que es pugui portar a l'oficina, excursions o escapades.
El conjunt es comercialitza en dos colors, menta i negre, pensats per adaptar-se a diferents estils. El seu pes lleuger, al voltant de 575 grams, la converteix en una opció còmoda per al transport diari. A més, l'estètica discreta fa que s'integri bé en contextos de feina i lleure.
El preu d'aquesta bossa isotèrmica amb carmanyoles a Lidl és de 9,99 euros, situant-la entre les més competitives del mercat. No es tracta només d'un estalvi econòmic, sinó d'una aposta per qualitat i sostenibilitat alhora. És aquesta relació qualitat-preu la que la col·loca entre els productes més venuts.
L'ús de materials reciclats i l'absència de BPA a les carmanyoles reforcen el compromís amb la seguretat alimentària i el medi ambient. A això s'hi afegeix la resistència dels recipients a temperatures que van de -20 a 80 ºC. Tot això converteix la bossa de Lidl en una opció pensada per a qui cerca practicitat i confiança en el seu dia a dia.
Preus i ofertes actualitzats el dia 31/08/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis
Més notícies: