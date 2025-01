Adeu a Macson: tanca per sempre la seva botiga més important al centre de Barcelona

Barcelona s'acomiada d'una de les seves botigues de moda masculina més conegudes. La firma ha tancat de manera inesperada el seu local del passeig de Gràcia amb cantonada amb l'avinguda Diagonal. El matí del dimarts 28 de gener, el local ubicat al número 110 va aparèixer completament buit i sense el seu característic rètol.

D'aquesta manera, es va posar fi a una dècada de presència en aquest punt privilegiat de la ciutat comtal. Els treballadors encarregats del buidatge del local van confirmar a Metrópoli que la botiga quedaria completament desocupada en el transcurs del dia. “Avui ens ho emportem tot”, va assegurar un dels empleats, subratllant la celeritat amb què s'ha executat el tancament.

Aquest tancament de Macson s'emmarca en una estratègia de reorganització de l'empresa. Cal destacar que en els últims anys l'empresa s'ha enfrontat a importants desafiaments financers. La crisi sanitària i les restriccions comercials van impactar negativament a la marca, generant pèrdues de 12,8 milions d'euros.

Macson i la seva crisi

No obstant això, van aconseguir revertir la situació l'any 2022, assolint un benefici net d'1,4 milions d'euros. Tot això es va destinar íntegrament a compensar dèficits previs. En aquell mateix any, la facturació va ascendir a 13,5 milions d'euros, una xifra encara per sota del seu millor registre el 2016.

Va ser aleshores quan va assolir els 20,5 milions. El 2024, Macson ha continuat avançant en la seva recuperació, tancant l'exercici amb una facturació de 15 milions d'euros. Davant aquest panorama, per a aquest any, Macson s'ha fixat com a prioritat garantir la rendibilitat dels seus establiments físics.

I això els ha portat a una revisió de la seva xarxa de botigues, entre elles, la mencionada de Barcelona. A més del tancament d'una de les seves botigues més importants a Barcelona, Macson també ha clausurat recentment el seu establiment del carrer dels Arcs. Com a resultat, la firma ha reduït la seva presència a Barcelona de deu a vuit botigues, incloent-hi un punt de venda a l'Hospitalet de Llobregat.

No tot acaba amb el tancament de la botiga de Barcelona

Malgrat aquests tancaments, la companyia té en marxa un pla d'expansió amb l'obertura de nous locals. En menys d'un mes, Macson inaugurarà una botiga al número 322 del carrer Balmes, a la capital catalana. Així mateix, es preveu una altra obertura a Puigcerdà, a la Cerdanya, si bé la data exacta encara està per definir.

Fundada el 1942, Macson és hereva d'una llarga tradició en la moda masculina. La producció de les seves peces es realitza en tallers externs i l'empresa compta actualment amb una plantilla de 150 empleats. Amb aquesta nova estratègia de reestructuració, Macson busca consolidar la seva rendibilitat i reforçar la seva presència al mercat.