Preocupación por el estado de salud de Julen Katzy tras lo ocurrido en 'Valle Salvaje'

Leonardo, personaje de Julen Katzy, sufre un desvanecimiento y puede que con fatales consecuencias para su salud. Este miércoles 23 de abril, a las 16:50h, los espectadores pueden disfrutar de un nuevo capítulo de 'Valle Salvaje' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre otros.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Valle Salvaje', Rafael y Úrsula comenzaron a pasar cada vez más tiempo juntos, y su complicidad fue evidente. La situación no pasó desapercibida para Adriana, que no pudo evitar sentirse incómoda. El cambio en Rafael también fue visible, su actitud se suavizó, por lo que Victoria y José Luis no tardaron en detectar este giro como una buena señal.

Además, Úrsula tuvo una reveladora conversación con su tía que arrojó luz a sus verdaderas intenciones en 'Valle Salvaje'. Por su parte, Leonardo no cesó en su empeño de trabajar a destajo para obtener el perdón de Bárbara. Cegado por el deseo de redimirse, ni se imaginó que ese esfuerzo podría tener consecuencias graves para su salud.

En audiencias, durante el pasado mes de marzo, 'Valle Salvaje' consiguió su mejor promedio mensual en cuota y miles en su nueva ubicación, en la franja de sobremesa. Por lo tanto, la serie consiguió un comportamiento al alza semana a semana, promediando un 8,6% cuota y 753.000 espectadores.

¿Qué pasará en el capítulo del miércoles de 'Valle Salvaje'?

En el nuevo capítulo de 'Valle Salvaje', Leonardo, ilusionado por un pequeño gesto de Bárbara, se entrega por completo a su trabajo en la finca. Convencido de que está empezando a ganarse su perdón, se esfuerza como nunca antes. Sin embargo, Leonardo, personaje de Julen Katzy, acaba sufriendo un desvanecimiento y puede que con fatales consecuencias para su estado de salud.

Por su parte, José Luis niega reconocer a Raimunda y esta no se amedranta ante él. Atanasio, al enterarse del desprecio del duque hacia su madre, no tarda en actuar y decide poner en marcha un plan para protegerla. Finalmente, Victoria y Úrsula comparten confidencias, mientras Isabel es testigo de las verdaderas intenciones de la chica...