Jessica Bueno rompe su silencio tras rumorearse su reconciliación con Luitingo

Jessica Bueno ha roto su silencio sobre los rumores de una posible reconciliación con Luitingo. La modelo ha compartido cómo se encuentra actualmente a nivel personal y ha sorprendido con unas declaraciones sobre su expareja. Unas palabras en un momento en el que se habla de un acercamiento entre ambos, especialmente tras el respaldo público que el cantante le ofreció tras la entrevista de Jota Peleteiro.

Ante la prensa, Jessica Bueno reconoció que la ruptura con Luitingo le afectó profundamente. Además, se refirió al conflicto económico con Jota Peleteiro, padre de uno de sus hijos, asegurando que aún hay asuntos pendientes respecto a la manutención de los pequeños. No obstante, Jessica Bueno ha dejado claro que su intención es mirar hacia adelante, centrarse en su bienestar y en el de sus hijos, y no quedarse anclada en el pasado.

De forma poco habitual en ella, Jessica Bueno respondió con contundencia sobre una posible reconciliación con Luitingo. A pesar de valorar las muestras de cariño que él ha tenido hacia ella recientemente, dejó claro que su historia ya está cerrada.

| Mediaset

"No quiero entrar mucho en eso porque ya sabéis que yo he zanjado eso. No me apetece estar hablando de otras personas que no forman parte de mi vida. Prefiero centrarme en mi presente y no hablar de personas del pasado", declaró Jessica Bueno con rotundidad.

Aunque dejó claro que Luitingo es "pasado" para ella, quiso reconocer "el gesto público que ha tenido conmigo" tras las polémicas declaraciones de Jota Peleteiro. Más allá de esa mención, Jessica Bueno prefirió poner el foco en el buen momento que atraviesa a nivel profesional y personal.

"Agradezco a la vida, a Dios, al universo, que me haya regalado tantos momentos en este mes de marzo y de abril que estamos ya. Estoy feliz, me siento realizada", afirmó, transmitiendo una imagen de empoderamiento y gratitud. De hecho, a nivel profesional Jessica Bueno también está viviendo un buen momento, teniendo en cuenta que recientemente se ha convertido en una de las colaboradoras fijas de 'De Viernes'.