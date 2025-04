Andreu Buenafuente se cuela en La 1 con los primeros detalles de su nuevo formato

Andreu Buenafuente está a punto de aterrizar en el prime time de La 1. Durante la emisión de la segunda semifinal de la Copa del Rey, RTVE aprovechó para promocionar varios de sus programas. Uno de los que se coló durante el fútbol fue Andreu Buenafuente, con la primera promo de su nuevo espacio, llamado 'Futuro Imperfecto'.

"¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os saludo desde el teatro donde vamos a realizar cada semana el nuevo programa de comedia de RTVE: 'Futuro Imperfecto'. Así se va a llamar", arrancaba el cómico desde un teatro en Terrassa.

Cabe destacar que Andreu Buenafuenteofrecerá, cada semana, un monólogo en el que dará su visión personal y humorística del mundo de los últimos días. Con un enfoque fresco e irreverente, el programa, de 60 minutos, será una reflexión de la realidad, donde el humor y la crítica irán juntos de la mano. "No hay quien entienda este mundo, pero habrá que intentarlo. Reírnos con ello y destacar lo bueno", dice Andreu Buenafuente.

| RTVE

"Tú dirás: Andreu, ¿a ti te hace ilusión esto? ¿Cómo no me va a hacer ilusión poder venir a la televisión pública para comentar cómo va el mundo? Que ya sabemos que muy bien no va, pero habrá que reírse de ello. Habrá que intentar sacar algo de comedia", añadía la rpomo.

"Para eso me van a ayudar un equipazo de guionistas, de equipos técnicos y humanos, porque ya os digo que yo solo no lo puedo hacer", añadía el cómico en RTVE. 'Futuro Imperfecto' será una mezcla de lo que el cómico sabe hacer mejor, con la experiencia adquirida en su carrera y el riesgo que supone explorar nuevos territorios. Un programa en el que la sorpresa, la interacción y el humor serán los protagonistas.

"Todo esto estará al servicio de artistas, músicos, amigos comediantes, gente que tenga ganas de reírse. Y este público, que va a llenar en el teatro, y espero que también en vuestras casas. Nosotros estamos a punto. A mí cuando me digáis, cuando me confirméis el estreno, yo me pongo. Me gustaría, si puede ser, que fuera antes del verano. ¿Qué no puede ser? Pues no pasa nada, pero por pedir...", hacía una petición Andreu Buenafuente.

"'Futuro imperfecto', próximamente en la pública. Ah, y força Barça. Hay cosas que no cambian", concluía la promo.