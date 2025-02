Audiencias: 'Atrapa un Millón' lidera contra 'Hay una cosa que te quiero decir'

'Atrapa un Millón' de Manel Fuentes recupera el liderazgo en audiencias en su cierre de temporada en Antena 3 con un correcto 10,2% de share y 1.101.000 telespectadores. Puede en coincidencia con 'Hay una cosa que te quiero decir' de Jorge Javier Vázquez, que lidera su franja completa en Telecinco con un correcto 10% y 898.000. La película "El Día que Vendrá" en La 1 no destaca con un 8,5% y 921.000 fieles, mientras 'Informe Semanal' se queda en un 8,5% y 946.000 fieles.

En Cuatro, funciona la película "Capitán América" con un 7,5% y 729.000. Finalmente, 'laSexta Xplica' de José Yélamo se mantiene en audiencias a un 6% y 520.000 fieles. En La 2, 'Cachitos' sigue bien con un 3,5% y 396.000 fieles, seguido de 'El Condensador de Fluzo' con un 3,3% y 329.000 espectadores.

En la tarde, 'Fiesta' con Emma García no funciona en Telecinco con un escueto 8,7% y 749.000 seguidores. El liderazgo es para Antena 3 con sus dos primeros Multicine: 11,5% y 1.044.000 con su primera película y 11,3% y 933.000 la segunda. No obstante, 'Cine de Barrio' no destaca con un 9,1% y 776.000 en La 1.

| Telecinco

En la franja matinal destacan las reposiciones de 'Volando Voy' (8,4% y 164.000 y 9,4% y 260.000) junto a 'Viajeros Cuatro' (8,4% y 258.000 y 8,3% y 345.000). Al mediodía, 'Socialité' no funciona con un escueto 7,4% y 474.000 seguidores desde Telecinco. El mismo dato consigue 'D Corazón', que sube ligeramente a un escueto 7,4% y 552.000.

'La Ruleta de la Suerte' lidera en audiencias con su mejor sábado de la temporada con un 19,3% y 1.435.000 seguidores. Justo antes, 'Cocina Abierta con Karlos Argüiñano' también lidera con un 12,7% y 613.000. Además, Antena 3 Noticias 1 es lo más visto del día con un gran 21,6% de share y 2.092.000 seguidores.

A nivel diario, Antena 3 lidera con distancia el sábado 22 de febrero con un 10,6% de share. La 1 queda segunda con un 9%, mientras Telecinco es tercera con un 8,2%. Un sábado más, Cuatro con un 7,1% supera a laSexta, que cierra la lista con un 5,2%.

Este domingo, más de 26,9 millones de personas vieron la televisión, lo que supone el 57,2% de la población de España. Además, el consumo se elevó hasta los 171 minutos por persona.