TV3 estrena el nou 'Cita Bestial': de què va el programa de Candela Figueras?

TV3 arrenca amb l'estrena dels seus primers formats per a l'estiu amb l'arribada de la segona temporada de 'Cita Bestial'. Amb Candela Figueras com a presentadora, l'espai troba persones que volen adoptar i gossos que necessiten una llar. 'Cita Bestial', que l'any passat es va moure al voltant del 10% de quota, arriba amb la seva segona temporada aquest dimecres 25 de juny amb doble entrega, tot i que després passarà a una única emissió setmanal.

'Cita Bestial' és una combinació entre un dating show i un docureality en què famílies i persones diverses viuen diverses situacions amb el que pot ser el seu futur gos. El programa, amb la col·laboració de diverses protectores, els facilita l'oportunitat de conèixer diversos gossos i de trobar el que més els enamori.

'Cita Bestial' vol aconseguir el màxim nombre de "matchs" entre persones i peluts. Tanmateix, també ofereix un mosaic d'històries que ajuden a entendre la màgia que sorgeix entre humans i gossos i el perquè de la importància de les mascotes. El programa de TV3 també posa en valor el significat d'adoptar-ne un i explica quines són les claus, dificultats i beneficis que comporta.

| TV3

En l'entrega d'estrena d'aquest dimecres 25 de juny de 'Cita Bestial', Montse i Albert són un matrimoni d'Abrera amants dels gossos. Fins fa poc en tenien tres, però desgraciadament ara només els queda la Tula, una potent andalusa de tres potes que necessita companyia. És per això que Montse i Albert acudeixen a la protectora de Can Flix, a Móra la Nova.

'Cita Bestial' també viatja fins a la protectora de Granollers per conèixer el seu dia a dia i ajudar l'Ana Soler. És una noia de Barcelona que comparteix pis amb dos amics i vol trobar un nou company de pis de quatre potes.

Per tant, 'Cita Bestial' és la primera aposta de TV3 per al prime time d'estiu. La cadena autonòmica també estrenarà, com cada any, 'Joc de Cartes Estiu' amb Marc Ribas, tot i que previsiblement arribarà a finals de juliol. A més, TV3 també apostarà per la ficció amb l'estrena de 'Delta' i pel docureality amb 'Entre quatre parets'.