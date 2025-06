Telecinco anuncia la tercera temporada de 'Desapareguts' tot i les seves males audiències

Telecinco ha iniciat la promoció per sorpresa d'una sèrie per a la seva emissió aquest estiu. Tot i el fracàs d'audiència de les dues primeres, el canal estrenarà en obert la tercera temporada de 'Desapareguts'. Una nova tanda de vuit episodis de la sèrie protagonitzada per Juan Echanove, Michelle Calvó i Elvira Mínguez, que es va estrenar a Prime Video fa ja tres anys.

Aquesta decisió sorprèn tenint en compte les males audiències de les temporades anteriors de 'Desapareguts'. Els vuit capítols de la segona, emesa fa dos anys,van fer una pobra quota de pantalla del 7,8% i 741.000 espectadors a Telecinco. Va perdre 7 dècimes i només 35.000 seguidors respecte a la primera tanda, que va acabar en late night.

Recordem que la segona temporada de 'Desapareguts' va acabar amb la Carmen en un viatge a Qatar, don va descobrir que el seu fill Pablo seguia viu. És per això que aquesta tercera arrenca de nou amb aquesta recerca, amb la protagonista actuant pel seu compte i generant fortes tensions a l'equip.

| Mediaset

D'altra banda, també reapareix el clan Reyes, que busca venjar-se de Ramallo per la mort de Nano. De fet, Tito Reyes obté la llibertat provisional fins al judici. Per la seva banda, Santiago decideix tornar a agafar les regnes, i la investigació provoca tensions dins del clan Ulahabi.

Com és habitual, 'Desapareguts' inclou també diversos casos que l'equip ha d'anar investigant, des d'un jove desaparegut fa anys, amb el seu expedient relacionat amb grups neonazis fins a un adolescent la desaparició del qual està relacionada amb abusos sexuals dins de la família. També descobriran un immigrant il·legal mort en un accident laboral; hauran de tractar amb el fill d'un ministre hongarès que busca asil per la seva condició sexual, cosa que provoca tensions diplomàtiques i fins i tot tindran indicis del segrest d'una jove per una parella per a qui està fent de gestant subrogada.

D'aquesta manera, en aquesta tercera temporada de 'Desapareguts' repeteixen els personatges principals: Juan Echanove, Michelle Calvó, Chani Martín, Elvira Mínguez, Amanda Ríos i Edgar Vittorino al capdavant. Completen el repartiment Lucía Barrado, Diana Palazón, Cinta Ramírez, Alfred Pico, María Morales, Abril Montilla, Matias Janick, Andreas Muñoz i Javier Morgade.