Pablo Motos paralitza enfadat 'El Hormiguero' pel que s'arriba a dir en directe

La visita de Joaquín Reyes i Ernesto Sevilla a 'El Hormiguero' per presentar la seva nova pel·lícula va derivar en un moment incòmode per a Pablo Motos. El presentador d'Antena 3 va acabar visiblement molest per una broma que ja no li fa cap gràcia.

Tot va començar quan va preguntar als humoristes si podrien viure sense telèfons mòbils, en relació amb la premissa del film. Ernesto Sevilla, sense embuts, va reconèixer que està "enganxat" al seu mòbil i que sol veure "vídeos conspiranoics" en el seu temps lliure.

Barrancas va demanar més informació: quina era la seva conspiració preferida? Sevilla no s'ho va pensar gaire: "M'agrada molt això que els ocells són màquines". Joaquín Reyes no es va quedar enrere i va afegir una altra teoria encara més surrealista: "A l'Antàrtida hi ha un cub de tres quilòmetres que amaga gegants", per després rematar amb sarcasme: "Explica'ns alguna cosa que no sapiguem".

| Antena 3

Aprofitant l'ambient de teories i conspiracions, Barrancas va treure a la llum un acudit d'El Hormiguero: la suposada revelació de Pablo Motos amb els Il·luminati. Però aquesta vegada, el comentari no va ser ben rebut. Pablo Motos, seriós i taxatiu, va reaccionar amb un retret en directe: "Deixeu de dir això perquè la gent s'ho creu i pel carrer em diuen Il·luminati".

Trancas va intentar suavitzar la situació amb el seu humor habitual, contestant amb un reverencial "Sí, mestre". Tanmateix, el gest no va servir per rebaixar l'enuig del presentador d''El Hormiguero'.

Aquesta no és la primera vegada que les formigues recorren a aquesta broma. La setmana passada, sense anar més lluny, Barrancas ja havia insinuat la mateixa idea. Aleshores, Pablo Motos també va intervenir per tallar el tema: "Deixeu de dir aquesta estupidesa, que em ficareu en un embolic".

Malgrat la incomoditat evident del conductor d''El Hormiguero', les formigues continuen jugant amb foc. Van intentar minimitzar la polèmica amb una explicació poc convincent: "A l'estiu la gent no recorda res". Però la broma comença a tenir un cost per a Pablo Motos, que va insistir, una vegada més, que deixin el tema.