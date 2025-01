Natalia Sánchez diu prou pel que està passant a 'Sueños de Libertad'

Begoña, personatge de Natalia Sánchez, retreu a María que estigui manipulant la Julia per posar-la en contra seva. Aquest dimecres 15 de gener, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'Atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', Damián va anunciar als seus fills que reconeixia Tasio com a descendent legítim. Luz va parlar amb Begoña sobre els seus dubtes sobre abandonar la colònia, mentre Fina va convèncer Marta per revelar la veritat sobre Eladio a Carmen.

Andrés va fer oficial la notícia de l'embaràs amb la família i Jesús va gaudir del cop que suposava per a la relació del seu germà amb Begoña. Damián va intentar calmar les pors de Marta després de les amenaces de Santiago. Després de rebre una carta de Víctor, María va veure perillar el que es proposava.

A més, Claudia va donar un toc d'atenció a Leonor per la seva actitud. Joaquín va donar un ultimàtum a Gema, però ella no va reaccionar com ell esperava. Begoña va plantar cara a Jesús: no va permetre que la separés de Julia.

Aquest 2024, 'Sueños de libertad' davant 1.211.000 i un 13,2% de share, ha estat la segonasèrie més vista de la televisió, convertida en la revelació de l'any. És la sèrie diària més vista, aconseguint 2,1 milions d'espectadors únics, sent líder invicte cada mes i en el 96% de les seves emissions. Avantatja els seus competidors en 5,4 i 4,3 punts respectivament.

Què passarà en el capítol de dimecres de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', Begoña, personatge de Natalia Sánchez, retreu a María que estigui manipulant la Julia i la posi en contra seva. A més, intenta convèncer Andrés perquè es centri en María i el seu futur fill. Tasio, dèbil, s'allotja a la Casa Gran fins que es recuperi, mentre Leonor torna a tenir problemes a la feina.

Gema explica a María la seva discussió amb Joaquín la nit anterior, i busca la seva aliança. Luis comprèn que potser Luz no estigui preparada per abandonar la colònia. Víctor segueix intentant contactar amb María, però aquesta l'esquiva. Santiago segueix Marta després d'escoltar una discussió amb Pelayo i Andrés dona el condol a el senyor Pedro, que no cedeix.