David Broncano revela el motiu pel qual 'La Revuelta' s'ha estalviat una gran despesa

La nit de dimarts, 'La Revuelta' va viure un inici poc habitual que va sorprendre el públic de TVE. En lloc d’obrir amb la introducció tradicional del programa, els espectadors van ser testimonis d’una actuació musical a la Gran Via madrilenya. El protagonista va ser Trueno, el jove raper argentí que va interpretar el seu tema 443 abans de traslladar-se al Teatre Príncipe, on va posar veu en directe a "No Cap", la cançó que acompanya la capçalera de 'La Revuelta'.

El moment va servir com a punt de partida per a una xerrada entre David Broncano i Trueno, on es va desvetllar el veritable origen de l’elecció de "No Cap" com a sintonia oficial. El presentador va confessar que, durant l’estiu passat, quan es gestava l’arribada del programa a la televisió pública, van pensar en aquest tema com a introducció del nou espai. Tanmateix, no tenien clar si l’argentí estaria disposat a cedir-lo, com va explicar David Broncano: "Ens encantava el temàs, però pensava que ens diries ‘On vas, xaval?’".

| RTVE

La reacció de Trueno, segons va relatar ell mateix, va ser totalment oposada: "No, tot el contrari", va respondre, agraït per l’interès de l’equip en una cançó que no figura entre els seus èxits més grans. De fet, l’artista va assegurar que, fins i tot si li haguessin demanat algun dels seus hits més coneguts, també l’hauria cedit sense problema: "Les cançons que més m’agraden són les que menys visites tenen".

La conversa va derivar en un ambient de complicitat i bromes a 'La Revuelta'. Grison no va perdre l’ocasió per destacar l’estalvi que havia suposat aquest acord no formalitzat. "Ens hem estalviat una pasta en drets", va bromejar, provocant les rialles al plató i l’assentiment de Broncano.

Abans d’acabar, David Broncano va llançar una última pregunta a l’argentí amb un to mig seriós, mig esperançat: "La podem posar l’any que ve també?". A la qual cosa Trueno va respondre sense dubtar: "Totes les vegades que vulguin".

En audiències, 'La Revuelta' de David Broncano va ser la tercera opció de la nit en marcar un fluix 10,3% i 1.145.000 a La 1.